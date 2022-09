Ten Hag, il pugno duro funziona: con loro fuori è tutto più facile

Continua il periodo di crescita per il Manchester United. La dura cura di Ten Hag si rivela funzionante, le esclusioni eccellenti fanno bene al gruppo squadra.

Dopo un inizio di stagione letteralmente disastroso il Manchester United di Ten Hag ha iniziato finalmente ad ingranare dopo una serie di esclusioni eccellenti da parte del tecnico ex Ajax.

Le prime partite in Premier League erano state un incubo per il tecnico olandese. Due sconfitte, quella casalinga contro il Brighton per 1-2 e quella esterna contro il Brentford addirittura per 4-0 e soprattutto maturata nella prima mezz’ora di gara.

Due campanelli d’allarme pesanti che hanno portato il nuovo allenatore dei Red Devils a prendere delle decisioni drastiche per cambiare la rotta. Subito dopo la seconda sconfitta è stato infatti revocato il giorno di riposo, che è stato sostituito con un duro allenamento al quale ha preso parte anche lo stesso Ten Hag, che ha voluto così dare un forte segnale alla squadra.

L’altra decisione importante è stata quella dell’esclusione di alcuni giocatori, senza guardare in faccia a nessuno e pensando solo al rendimento del club.

Via le colonne portanti

Sono stati due i giocatori relegati in panchina per il bene della squadra, il capitano Harry Maguire e la leggenda Cristiano Ronaldo. Maguire era partito dal primo minuto in entrambe le prime partite stagionali, Ronaldo era invece stato messo in panchina già dalla seconda.

A sostituire il capitano nelle quattro partite successive dei Red Devils ci ha pensato uno dei nuovi acquisti, nonché fedelissimo di Ten Hag, l’ex Ajax Lisandro Martinez, affiancato dall’ex colonna del Real Madrid Rafael Varane. Stesso destino per il 7 portoghese, che ha visto il suo posto venire occupato da Antony, ultimo colpo di mercato dello United, arrivato anche lui dai Lancieri per 95 milioni di euro.

Nelle quattro partite successive per il Manchester United sono arrivate altrettante vittorie, di cui due molto prestigiose e complicate contro il Liverpool di Jurgen Klopp (2-1) e l’Arsenal di Mikel Arteta, alla prima e unica sconfitta stagionale fino a questo momento.

Nove punti importantissimi per i Red Devils che possono rappresentare una rinascita per un club che vuole tornare protagonista sia in Inghilterra che in Europa. Vedremo se Erik Ten Hag manterrà il pugno duro mantenuto fino a questo momento e se questo si dimostrerà efficace per riportare il Manchester United al top.