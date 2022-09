Azienda chimica va a fuoco: sei feriti, uno gravissimo, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza [VIDEO]

Un vasto rogo è divampato oggi in un’azienda chimica a San Giuliano, nella zona sud di Milano, vicino a San Donato. Almeno 6 i feriti, uno dei quali molto grave.

Al lavoro 14 squadre dei pompieri per domare la fiamme, si teme che possano propagarsi alle ditte limitrofe. Il Comune invita a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni tossiche.

È scoppiato un incendio alla Nitrolchimica, azienda che opera nel recupero dei solventi e nello smaltimento dei rifiuti pericolosi. L’incendio è divampato in via Monferrato, all’interno dello stabilimento in zona industriale di San Giuliano Milanese. Dal capannone della Nitrolchimica si levata una densa colonna di fumo nera. La nube provocata dal rogo è visibile anche a chilometri di distanza dal luogo dell’incendio.

Le fiamme sono partite dalla Tomolpack, azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche. Poi l’incendio si è esteso alle fabbriche vicine, tra le quali la Nitrolchimica.

Sul luogo dell’incendio sono prontamente intervenute 14 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno messo in sicurezza l’area.

Sei feriti nell’incendio, uno gravissimo

Inizialmente sembravano non esserci feriti, ma gli aggiornamenti successivi hanno purtroppo confermato che ce sarebbe diversi. Almeno sei le persone rimaste ferite, una delle quali ustionata in maniera grave. I feriti sono dipendenti dell’azienda: a parte il lavoratore ustionato, gli altri hanno riportato intossicazioni di lieve entità.

I feriti nell’incendio divampato nell’azienda chimica Nitrolchimica di San Giuliano Milanese sono stati soccorsi. Dopodiché il 118 li ha trasportati all’ospedale: il più grave, ustionato, è finito in codice rosso al San Gerardo di Monza. Un altro, in codice giallo, invece è al San Paolo. Sono in corso ricerche per rintracciare una persona che ha parcheggiato la propria auto nelle vicinanze dell’incendio. Ma ancora non c’è stato modo di contattarla.

Intanto i vigili del fuoco, presenti in forze sul luogo dell’incendio, stanno provando a contenere le fiamme, ancora piuttosto alte, per impedire che il fuoco possa raggiungere altre aziende vicine. C’è forte preoccupazione per un deposito di gasolio lì vicino.

Il Comune: “Tenete chiuse le finestre”

Una squadra di emergenza di Arpa Lombardia sta arrivando a San Giuliano Milanese. Attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa. Tuttavia “al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa la dinamica dell’incidente e i relativi impatti ambientali”, ha dichiarato Arpa.

Sulla pagina Facebook del Comune di San Giuliano è apparso un avviso: “Questa mattina, nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato. Le autorità preposte e le Forze dell’Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona. Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.