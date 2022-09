Bastoni viene bacchettato, arriva subito la risposta social del difensore nerazzurro

Tra i giocatori più criticati dell’Inter c’è sicuramente Alessandro Bastoni, protagonista in negativo del derby. Il difensore della Nazionale però non ci sta e ha voluto rispondere alle accuse attraverso i social: ecco cosa è successo.

Tanto chiacchierato nella prima parte del calciomercato quando sembrava molto vicino a lasciare l’Inter, il difensore nerazzurro ha iniziato la stagione con prestazioni sottotono rispetto agli standard mostrati nella passata annata.

Doveva essere il campionato del riscatto ma per ora non è stato così: l’Inter di Simone Inzaghi non ha ancora ingranato e ha già subito due sconfitte nelle prime cinque partite. Molti giocatori nerazzurri non sono ancora entrati in forma e ciò ha avuto un impatto importante soprattutto nella fase difensiva. Sono infatti già otto i gol subiti da Handanovic in questo inizio e nessuno ha fatto peggio delle prime dodici in classifica.

Tra i principali responsabili secondo molti c’è Alessandro Bastoni, criticato soprattutto per la prestazione offerta nel derby. Il difensore della Nazionale è stato indicato come il colpevole principale degli ultimi due gol del Milan, quelli di Giroud e Leao, che hanno regalato i tre punti ai rossoneri. Tanto è che la maggior parte dei tifosi avrebbe chiesto a gran voce a Inzaghi di schierare Dimarco dal primo minuto, apparso molto più in forma del suo connazionale.

Le accuse mosse a Bastoni sono quelle di non aver marcato stretto i suoi avversari, caratteristica necessaria per un difensore del suo livello. Mentre nella costruzione dell’azione palla al piede è sempre un’arma in più dell’Inter, talvolta nella sua carriera non ha mostrato la stessa concentrazione nella propria area di rigore. Tra i più critici nei suoi confronti c’è stato un ex calciatore e tifoso dei nerazzurri, Antonio Cassano.

Quella frase non è proprio andata giù: il difensore dell’Inter non ci sta

Durante la Bobo Tv, trasmissione in onda il lunedì e il venerdì sera sulla piattaforma Twitch, Cassano aveva espresso un’opinione negativa sulle potenzialità di Bastoni, definendolo un difensore non così forte come viene fatto passare. A questo video il giocatore della Nazionale ha risposto con un enigmatico like, che però Fantantonio non deve aver preso nel migliore dei modi.

Dopo il derby, l’ex fantasista di Bari Vecchia allora non ha perso occasione per attaccarlo direttamente: “Bastoni invece di rompere i co***oni a me e di mettere i like o non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri. Lì dietro l’Inter sta concedendo tanto, così prendi tre gol a partita, anche nel pre-campionato si era visto. Bastoni deve cercare il modo di svegliarsi, e non di mettere i like ai follower”.

Parole come nello stile di Cassano sempre molto colorite, a cui il difensore dell’Inter ha risposto con un ulteriore like. E chissà che questa provocazione non possa aumentare ancora di più l’attrito che si è venuto a creare tra di loro.