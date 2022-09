Bosch entra in cucina con il dock Smart Kitchen Dock: basta la voce per comandare tutto

L’IFA 2022 è un’ottima opportunità per presentare dei dispositivi fenomenali, ecco perché molte società tendono a farlo propriamente in queste occasioni: ritengono che sia molto importante agire in tal senso, soprattutto se si tratta di prodotti che, a conti fatti, aiuterebbero chiunque probabilmente. Ma qual è il nuovo device in questione, e con che caratteristiche è stato appena proposto?

Il 2022 si è rivelato essere un anno pieno di sorprese e, senza dubbio, un buon periodo in cui lanciare dei nuovi prodotti che tutti noi non abbiamo dimenticato. Chiaramente ogni compagnia, in ambito tech, si è data da fare per arrivare a progettare un dispositivo che potesse essere venduto in tempi brevi, e così è stato praticamente.

Che sia un cellulare, un tablet o un computer, alla fine non ha alcuna importanza: assistiamo ugualmente al debutto di prodotti che ci aiuteranno nel corso delle giornate. Ma non pensiate che vengano soltanto presentati dalle società e poi lanciati nel mercato, non per niente esistono alcuni convegni dove è possibile presentare la propria “opera” ed esporla.

Ed è quello che è successo in un recente evento, luogo in cui ha avuto il debutto esclusivo di un device che tutti noi dovremmo conoscere, tuttavia non sono stati molti coloro che si sono dimostrati interessati al dispositivo nonostante la sua grande efficacia per il campo destinato. Ma di che cosa stiamo parlando con tanta speranza, e soprattutto quali sono le sue fantomatiche caratteristiche?

La nuova dock station presentata all’IFA quest’anno

L’IFA 2022 ha accolto Bosch, nonché una ottima azienda per gli elettrodomestici per la casa, che ha presentato la nuova Smart Kitchen Dock. Si tratta di un dispositivo piuttosto particolare, ovvero una docking station per tablet con speaker, microfono ed un sensore di movimento, la quale deve essere collegata in Wi-Fi alla propria rete domestica e da utilizzare con una specifica app per l’ecosistema di elettrodomestici connessi del gruppo B/S/H o Home Connect.

Oltretutto, la Smart Kitchen Dock può essere usata come bridge per controllare elettrodomestici smart con la voce tramite Alexa, per aprire la porta del forno o impostare un programma di cottura nel frattempo che di hanno le mani libere mentre si cucina e si preparano i vari cibi. Insieme a ciò vediamo il sensore di riconoscimento del movimento, che consente di interagire con l’applicazione di accompagnamento per tablet senza toccare il display con le mani occupate.

Ecco perché è sufficiente effettuare dei gesti per sfogliare ad esempio le varie fasi delle ricette contenute nell’applicazione stessa. Tutti i nuovi forni, lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi presentati da B/S/H, sia a marchio Bosch che Siemens, sono compatibili con Home Connect e supportano i controllano vocali con Alexa. Da qui capiamo che abbiano voluto creare una serie di prodotti collegati tra loro e che potessero essere messi in sinergia, motivo per il quale non possiamo che essere soddisfatti di averne parlato. Ma a voi sarà piaciuto?