Cecchi Paone parla del suo compagno 26enne: “Era etero, storia iniziata male”

Cecchi Paone ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza sulla sua relazione. Il divulgatore scientifico ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, che hanno fatto velocemente il giro del web. Ma cosa ha detto di preciso il conduttore? E perchè le sue parole sono rimbalzate velocemente da un social all’altro?

Cecchi Paone, il conduttore televisivo fa chiarezza sulla storia con il giovane Simone

Sono trascorsi pochi giorni da quando Alessandro Cecchi Paone è stato visto in compagnia di un aitante giovanotto. I rumors hanno immediatamente parlato di un flirt in corso tra loro, ma il conduttore è rimasto in silenzio al riguardo. Secondo voci di corridoio il giovane avvistato con il divulgatore scientifico, sarebbe la nuova fiamma di Paone. Si chiama Simone, ha 26 anni ed avrebbe fatto breccia nel cuore di Cecchi.

Ma tra loro c’è davvero più di un’amicizia? A distanza di qualche tempo, il conduttore ha deciso di rilasciare un’intervista per Fanpage.it, chiarendo anche come stanno le cose con Simone. Il divulgatore scientifico ha svelato qualcosa in più, ed ha raccontato che per lui si tratta di una bellissima storia ed ha risposto: “Sono tutti agitatissimi ma io vado cauto. Ho avuto altre passioni estive. […] È una bellissima storia estiva. Non viviamo nemmeno nella stessa città ma mi trovo benissimo con lui. È dolcissimo, affettuoso, abbiamo avuto un’ottima intesa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene.“

Cecchi Paone: “si innamorò di un suo amico e decise di lasciare la ragazza”

Poi ha svelato come si sono conosciuti. Paone ha raccontato che è stato il giovane a fare il primo passo, attraverso un messaggio su Instagram “Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato“, ha detto il conduttore. Poi, il divulgatore scientifico ha dichiarato che si sono visti e che tra loro è c’è stata una sintonia immediata. Cecchi Paone ha poi raccontato che Simone “nasce etero con delle storie anche importanti“.

Un aspetto che li ha avvicinati: “Un anno fa, come capitò anche a me quando ne avevo 35, si innamorò di un suo amico e decise di lasciare la ragazza con la quale aveva una storia importante, per intraprendere un percorso in questo nuovo orientamento”.