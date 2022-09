Uomini e Donne, Andrea Nicole racconta della sua transizione: “Difficile prendere coscienza”

Andrea Nicole è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. L’ex protagonista dello storico format in onda su Canale 5, ha lasciato un segno profondo nel cuore dei telespettatori che, oggi la seguono con affetto sui social per restare in contatto con lei e sapere della sua vita. Il suo percorso all’interno del dating show è stato singolare, Nicole è stata infatti la prima tronista ad aver affrontato un percorso di transizione nella sua vita.

Di recente ha affrontato di nuovo il delicato argomento. Le sue parole hanno fatto il giro della rete, ecco cosa ha detto.

Andrea Nicole Conte risponde ad alcune domande dei followers

La passata edizione di Uomini e Donne ha visto come protagonista assoluta, la bellissima Andra Nicole Conte. Il suo garbo, la dolcezza e l’estrema intelligenza l’hanno resa celebre ed è entrata di diritto nel cuore di milioni di telespettatori che oggi, la seguono con affetto sui social. Proprio di recente, l’ex protagonista del dating show ha risposto ad alcune domande che le hanno posto i suoi followers, ed ha affrontato anche un argomento delicato, un evento che ha cambiato per sempre la sua vita.

“In realtà la parte più complicata è prendere coscienza di quello che realmente si vuole, di come ci si sente. Una volta messi in chiaro questi punti non resta che mettersi a tavolino. Valutare le opzioni a disposizione che, nel mio caso, erano solo 2: reprimere tutto per vivere una vita “a metà” tra ciò che ero e ciò che volevo essere”- ha esordito l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, l’ex tronista parla a cuore aperto ai suoi fan

Poi, ha continuato dicendo: “Questa è una domanda che mi viene posta spesso. A volte insieme a “come gestisco il giudizio degli altri?”. Non è semplice ma quello che vi dico sempre è che siamo noi a stabilire cosa, di quello che ci viene detto, può avere valore e soprattutto quanto! C’è poi da fare una distinzione tra “giudizio” e “consiglio” che sono due cose diverse ma che spesso vengono scambiate volutamente per nascondere la cattiveria di fondo, camuffandola dietro un: “era solo un consiglio“.

Poi ha aggiunto che vive come qualsiasi altra persona dei periodi non facili, ma di affrontarli con delicatezza, cercando di essere il più accogliente e comprensiva cons e stessa. “Ora guardo quello che non mi piace di me in un’ottica diversa rispetto a prima, meno critica e (auto)distruttiva ma più comprensiva e accogliente.”