Elodie e Andrea Iannone, la storia confermata dalla cantante: “Io e lui…”

Elodie è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. L’ex allieva di Amici è cresciuta tantissimo ed fatto molta strada da quando sedeva tra i banchi del talent show. Oggi è considerata anche un’icona di stile, oltre ad essere apprezzatissima per la sua musica, per la voce e per il talento è infatti un sex symbol che adora sfoggiare look che esaltano la sua femminilità.

Elodie, la cantante è single? Parla lei…

Elodie è stata una delle artiste più chiacchierate di questa calda stagione. La sensuale cantante è stata in vette alle classifiche per mesi con le sue hit, facendo ballare milioni di italiani. L’interprete è considerata anche un‘icona di stile, i suoi outfit sono sempre stilosi e ricercati, a volte provocatori, ma sempre ben apprezzati. Elodie qualsiasi cosa faccia, lo fa con il cuore, esponendosi ed esprimendo sempre le sue posizioni. Per questo i fan sono pazzi di lei, l’adorano e la supportano sempre.

C’è molta curiosità anche nei riguardi della sua vita privata, ed infatti proprio quest’estate è finita al centro del gossip. Si è molto chiacchierato, soprattutto perchè i fan sperano di poterla vedere felice e serena accanto ad un nuovo amore. Ma oggi, è single o c’è qualcuno nella sua vita?

Elodie, la cantante frequenta Andrea Iannone? Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi…

La cantante di recente ha infiammato le riviste di cronaca rosa, non solo per la sua bravura e per la bellezza ma per un presunto flirt che pare abbia avuto con Andrea Iannone. Nelle passate settimane, l’ex allieva di Amici è stata avvistata in sua compagnia ed è immediatamente partito il pettegolezzo, in tantissimi hanno sperato che tra loro ci fosse più di una semplice amicizia. I due non hanno smentito e nemmeno confermato sul momento, ma ora la cantante ha fatto chiarezza circa la loro situazione.

Elodie ha rilasciato una lunga intervista per Vanity Fair, durante la quale si è messa a nudo raccontandosi, parlando della sua vita e quando le è stato chiesto se stesse o meno conoscendo meglio Iannone ha dichiarato: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. La cantante quindi ha confessato che c’è qualcosa tra lei ed Andrea, ma che al momento desidera andarci piano e vedere se nel tempo la relazione decollerà o meno.