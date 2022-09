Meghan Markle, il primo discorso da anni nel Regno Unito: “Bello essere tornati” | Ovazione per lei

Il Principe Harry e Meghan Markle sono tornati in Gran Bretagna. Ma perchè i duchi di Sussex hanno preso questa decisione? Dopo ben due anni infatti sono rientrati, e la Markle ha tenuto un discorso in pubblico. Si tratta di un evento che è stato apprezzato e desiderato dagli inglesi, era dal 2020 che la consorte di Harry non parlava pubblicamente. Ma qual è il motivo per il quale la coppia ha deciso di tornare?

Meghan Markle apre il vertice a Manchester, le sue parole fanno il giro della rete

Harry e Maghan sono volati verso la Gran Bretagna e la Markle ha aperto il One Young World di Manchester, sostenendo i leader internazionali a «cementare il loro posto nella storia lavorando per creare un futuro migliore». La conserte del principe ha detto a chiare lettere che crede molto in loro e nella grandi potenzialità che possiedono. Li ha esorati a fare del loro meglio, perchè rappresentano l’avvenire, rappresentano la speranza, la voglia di cambiamento. «Voi siete il futuro… siete il presente» poi ha aggiunto «Voi siete quelli che guidano il cambiamento positivo e necessario in tutto il mondo ora, proprio in questo momento».

La Duchessa ed il rapporto con la famiglia reale

Meghan Markle ha parlato di nuovo della spaccatura, della crepa profondissima che si è creata nel suo rapporto con la famiglia reale. Sono trascorsi due anni da quando la coppia ha deciso di trasferirsi in California, anche per prendere le distanze dai pettegolezzi che da un pezzo circolavano su di loro.

Da quella data, la duchessa non ha più parlato in pubblico, ma con l’apertura del vertice One Young World ha inaugurato una nuova era ed ha dichiarato: «È molto bello essere tornata nel Regno Unito». Commossa e visibilmente emozionata, Meghan ha parlato di quanto fosse nervosa, quando nel 2019 ha presenziato al suo primo vertice. «Ero la ragazza di Suits ed ero circondata da leader mondiali, umanitari, primi ministri e attivisti». Un modo per raccontare dello stato d’animo che l’ha pervasa e di come si sia sentita incredibilmente emozionata anni fa, e di quanto ancora sia entusiasta di prendere parte ad eventi come il One Young World.