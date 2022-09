Amici, LDA beccato con la sua nuova compagna: social in delirio [FOTO]

Il figlio di Gigi D’Alessio, LDA è stato uno dei protagonisti assoluti della passata edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Di recente l’interprete è stato pizzicato in compagnia di una bellissima ragazza, si tratta della sua fidanzata. Ma chi è la giovane che gli ha rubato il cuore?

LDA, il cantante ha una nuova relazione?

Luca D’Alessio, in arte LDA è stato un dei cantanti più amati della passata edizione di Amici, il talent show di Canale 5. Il giovane interprete partenopeo ha lasciato un segno profondissimo nel cuore dei telespettatori del programma, la sua genuinità e la sua spontaneità sono stato il fiore all’occhiello. Talentuoso e dotato di una forte presenza scenica, LDA ha tenuto incollati allo schermo milioni di fan che hanno seguito con estremo interesse il suo percorso e la sua evoluzione artistica.

Il cantante è entrato a far parte della scuola con un obiettivo ben preciso, quello di eliminare i pregiudizi sul fatto di essere “figlio d’arte” e di avere per questo, la strada in discesa nel mondo della musica. LDA ha fatto ben comprendere ai telespettatori di un artista al di là del fatto che suo padre sia Gigi D’Alessio e che si presenta al pubblico mostrando la sua personale identità, che lo caratterizza a fondo.

Amici 21, LDA è innamorato?

Nonostante la sua giovanissima età è riuscito a portare a casa questo grande risultato, oggi è uno degli artisti più amati sbocciato tra i banchi di Amici. Seguitissimo anche sui social è diventato un simbolo di tenacia e di bravura, i più piccoli guardano a lui come un esempio di determinazione, sperano di riuscire a coronare i loro sogni, proprio come ha fatto il cantante.

Di recente, LDA è finito nel mirino dei curiosi a causa di alcuni scatti. Il cantante è stato pizzicato in compagnia di una bellissima ragazza. Pare che il cantante abbia una relazione con una giovane di Motta Visconti. Anche l’influencer partenopea Deianira Marzano ha riportato lo scoop con gli scatti. Le foto sono state inviate da alcuni utenti e stanno facendo il giro della rete. Si tratta di voci di corridoio ma, i fan sperano che LDA sia davvero innamorato.