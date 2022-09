Harry e Meghan in viaggio in Europa, problema sicurezza? I Duchi snobbati dalle autorità

Il principe Harry e Meghan Markle rappresentano, senza dubbio, una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni, specie da quando hanno deciso di lasciare Londra e trasferirsi in California. Attualmente, i duchi di Sussex si trovano in Europa per alcuni impegni sociali, ma non godendo più di tutti i privilegi destinati ai membri della famiglia reale, hanno dovuto provvedere a pagare da sé le guardie per la loro sicurezza.

Nonostante siano trascorsi alcuni anni dagli avvenimenti legati alla “Megxit”, tutto ciò che riguarda Harry e Meghan continua a far discutere, specie per ciò che concerne i loro sporadici viaggi in Gran Bretagna e i difficili rapporti con il resto della famiglia reale.

In questi giorni, infatti, i duchi di Sussex si trovano in Europa, intenti a partecipare a una serie di eventi previsti tra l’Inghilterra e la Germania. Malgrado ciò, tuttavia, sembra che il principe non incontrerà la sua famiglia, sintomo che i dissidi e le tensioni iniziate oramai anni fa non accennino a migliorare.

Attualmente, Harry e Meghan si trovano a Düsseldorf per prendere parte a un evento inerente agli “Invictus game”, ma sembra che siano sorti alcuni problemi legati alla loro sicurezza che, infine, hanno dovuto provvedere a pagare da sé. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Chi fa da sé fa per tre

Per la prima volta dopo il Giubileo di platino, lo scorso 3 settembre Harry e Meghan hanno fatto ritorno in Europa. La prima tappa è stata a Manchester, in occasione del “One young world summit”; attualmente, invece, i duchi di Sussex si trovano a Düsseldorf, per presenziare a una manifestazione legata agli “Invictus game”. Tutto filerebbe alla perfezione se non fosse che, come tutti saprete, tra i privilegi reali perduti da Harry e Meghan in seguito al loro trasferimento vi è anche il diritto di beneficiare della protezione degli agenti della corona. Ma non è finita qui. Come se non bastasse, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Germania avrebbe messo a disposizione dei duchi delle guardie del corpo, ma essendo quello di Düsseldorf un evento classificato come privato, i Sussex hanno dovuto provvedere a pagare le guardie di tasca loro.

La battaglia di Harry per la sicurezza

In seguito al loro radicale cambio di vita, non è la prima volta che emergono problemi legati alla sicurezza del principe Harry e della sua famiglia. Il duca di Sussex, infatti, ha addirittura portato la questione in tribunale.

Non tutti sanno che, tempo fa, il principe Harry ha intentato una causa contro il ministero dell’interno britannico, reo di aver rifiutato di fornire lo stesso grado di protezione di un tempo ai duchi in occasione del loro ritorno a Londra.