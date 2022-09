Meghan ed Harry, ritorno a Londra: i Duchi snobbati dalla Famiglia Reale

Pronto il ritorno da parte di Meghan ed Harry a Londra, ma in questa circostanza non ci sarà l’incontro con i Reali, compreso William, ecco i motivi per cui non potrà esserci ed i rapporti tra le parti in causa dopo quanto accaduto di recente.

Da quando la coppia ha deciso di abbandonare la Famiglia Reale si sono susseguite numerose voci, fino all’intervista rilasciata da parte dei diretti interessati ad Oprah Winfrey, dove hanno chiarito le cause scatenanti tale decisione.

In questo 2022 vi è stata una riappacificazione tra i Duchi e la Monarchia, tanto da rivederli ritornare a Londra in due circostanze, la seconda delle quali per il Giubileo della Regina Elisabetta lo scorso giugno-

Da qualche ore Meghan ed Harry si sono ritrovati in Gran Bretagna, dove è iniziata da Manchester la 4 giorni degli One Young World, dove i due interverranno anche dalla Germania a Dusseldorf, per poi chiudere il programma dell’evento proprio a Londra, dove faranno tappa giovedì 8 settembre.

Cosa sta accadendo

Sono però settimane tese tra gli Windsor, prima vi è stato l’intervento di Meghan Markle sul Podcast e poi la stessa ex attrice ha rilasciato un’intervista al Magazine The Cute, in cui ha raccontato alcune vicende sue e del marito sul periodo vissuto con i Reali risultate poco edificanti. Dopo gli ultimi interventi, arriveranno altre novità, è infatti molta attesa l’uscita del documento video autobiografico sulla vita dei Sussex, per il quale i duchi hanno ottenuto, secondo alcune voci, cifre intorno ai 20 milioni di euro per realizzarlo.

I motivi per cui non si incontreranno

Da tale autobiografia potrebbero uscire novità scottanti sulla Royal Family, motivo per il quale William non vorrebbe rischiare di incontrare il fratello minore in questi giorni, nonostante la loro presenza questo giovedì a distanza di pochi metri, in quanto l’evento nella città londinese si terrà poco distante dalla residenza dei duchi di Cambridge.

Si teme in particolare possano riportare delle conversazioni segrete ed essere inserite nel film di Meghan ed Harry, i quali inoltre non incontreranno, almeno in via ufficiale, nessun esponente della Famiglia Reale durante la loro presenza nella capitale inglese.