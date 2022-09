Cingolani replica a Mosca sul gas: “L’Italia non esegue gli ordini di nessuno”

Mosca torna alla carica criticando il governo italiano. Lo ha fatto attraverso la portavoce del Cremlino Maria Zakharova.

Ancora scintille tra Russia e Italia dopo la presentazione del piano del ministro Cingolani per risparmiare sul gas.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova attacca il piano di risparmio energetico italiano. In un post scrive infatti che “Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica“. Un fatto che porterà un unico risultato, avverte Zakharova: le aziende italiane saranno “distrutte dai ‘fratelli’ d’Oltreoceano”, dato che le imprese statunitensi oggi “pagano l’elettricità sette volte meno di quelle italiane”.

“Le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale” contro i produttori italiani, incalza Zakharova. Secondo la quale “quando le imprese italiane crolleranno, saranno comprate a buon mercato dagli Yankee”.

Pronta la risposta del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani: “E’ la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre ad uno Stato qualcosa. Si figuri se l’Italia può seguire gli ordini di qualcuno”. La replica di Cingolani alle critiche della portavoce russa è arrivata durante ‘Il cavallo e la torre’ su Rai3.

“Stiamo lavorando affinché i sacrifici per gli italiani siano minimi”. “Si tratta di un piano abbastanza tranquillo, non draconiano“, ha spiegato Cingolani illustrando il nuovo piano per i risparmi energetici. “Piccole azioni che sono portate avanti da una collettività danno risparmi che molti nemmeno conoscono. Stiamo parlando di un’operazione innanzitutto di consapevolezza”, ha detto il ministro, che ha escluso la possibilità di sanzioni. “Stiamo parlando di fare risparmi ragionevoli. Dobbiamo spiegarli”, ha affermato Cingolani. Motivo per il quale è in preparazione una campagna.

La replica di Bruxelles

Il piano italiano per ridurre la dipendenza dall’energia russa, preparato dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, per il Cremlino “è imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire”.

Le dichiarazioni di Mosca hanno provocato la reazione della Commissione europea, il cui portavoce afferma l’inutilità di perdere tempo a commentare “le dichiarazioni folli delle personalità russe“. Bruxelles replica alle accuse russe sottolineando che “c’è un’eccellente cooperazione fra l’Ue e gli Stati membri sul tema energetico“, e “i Paesi lavorano insieme per rispondere alle sfide create dalle azioni russe”.

Un commento anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per il quale “è chiaro che ormai la Russia ha deciso di entrare direttamente nella campagna elettorale di uno Stato sovrano e sta giocando un ruolo che è chiaramente di ingerenza. Per questo io invito tutte le forze politiche italiane a rimandare indietro queste ingerenze “. Quanto al blocco delle forniture di gas attraverso il Nord Stream, Di Maio ha detto: “Putin sta ricattando l’Europa ed è per questo che l’Italia deve intervenire calmierando le bollette”.