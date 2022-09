Costumi striminziti e vertiginosi: il video di Wanda Nara è da bollino rosso [VIDEO]

L’influencer e imprenditrice Wanda Nara ha stregato i social con la sua bellezza con un video pubblicato su Instagram: la moglie di Mauro Icardi in forma strepitosa.

Lei è una delle influencer, imprenditrici e manager più note ed amate al mondo, nonché un volto famosissimo del piccolo schermo nostrano. Stiamo parlando di Wanda Nara, moglie del calciatore argentino – ex Inter – Mauro Icardi.

Come ricorderanno i fan della showgirl argentina, Wanda Nara – dopo essere stata protagonista di vari programmi sportivi, si è seduta sulla poltrona di opinionista – al fianco di Pupo – per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Dal qualche anno, Wanda Nara si è allontanata dal piccolo schermo nostrano anche se la showgirl e suo marito hanno tenuto la casa, con vista mozzafiato sullo stadio San Siro, a Milano.

Il video di Wanda Nara

In un video pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta 14,3milioni di followers – Wanda Nara ha incantato i social con la sua bellezza. La moglie di Mauro Icardi ha pubblicato un backstage della promozione della sua linea di costumi, Wanda Swim. Nara, negli ultimi tempi, è divenuta anche un’imprenditrice di successo: oltre alla già citata linea di costumi, ci sono anche dei cosmetici della linea Wanda Nara Cosmetics. L’opinionista del GF Vip, in bikini e trikini striminziti che mettono in risalto le sue forme giunoniche, incanta i suoi followers: la showgirl argentina è in forma mozzafiato. Il post ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

Il possibile ritorno in tv

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile ritorno nel piccolo schermo di Wanda Nara. Del resto, la showgirl argentina è ancora molto amata ed ha lasciato un ottimo ricordo, specie nel ruolo di opinionista. E, proprio in queste vesti, ci sarebbero due corteggiamenti serrati da parte di due show Mediaset.

Il primo è il reality – tornato a Cologno Monzese dopo anni – La Talpa, mentre il secondo è La Pupa e il Secchione e Viceversa, su Italia Uno. Difficile, ma non impossibile, un ritorno in un programma di sport. Staremo a vedere.