Francesco Totti e Noemi Bocchi “a tavolino” per parlare del futuro | La cena galeotta nel posto del cuore di Ilary

Un’estate sicuramente da dimenticare per Francesco Totti che si è trovato al centro del gossip. Ora si spera che per lui l’autunno vada meglio, sarà forse per questo che dopo gli incontri notturni, i due sono passati a quelli al ristorante. Il settimanale Chi non ha dubbi.

Dopo un’estate a distanza, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno cominciato di nuovo a frequentarsi con una certa regolarità. Lo testimonia il settimanale “Chi“, in edicola a partire da mercoledì 7 settembre, con un servizio esclusivo.

Mentre l’ex Capitano della Roma sta discutendo i termini della separazione con Ilary Blasi, la nuova coppia non ha resistito alla tentazione di non farsi vedere in pubblico.

I paparazzi li hanno sorpresi all’Hostaria del Vicoletto, a Terracina, stesso ristorante ‘del cuore’ dove un tempo Totti e Ilary pranzavano assieme.

Francesco Totti e Noemi Bocchi “a tavolino per parlare di futuro”. Dove si sono incontrati

Nel locale, che sembra fosse molto amato da Ilary, i due sono entrati e usciti in momenti differenti. Una strategia per non farsi prendere in flagrante dai fotografi assiepati all’esterno dell’Osteria evidentemente avvertiti da qualcuno. Nelle foto si può notare come Francesco cerchi Noemi con lo sguardo facendosi in qualche modo “proteggere” dagli amici che erano con lui. Anche se non sono entrati insieme, ovviamente, sarebbe assurdo a questo punto pensare a una fortuita coincidenza. Dopo quindi un’estate passata a nascondersi, piano piano con l’avvicinarsi dell’autunno sembra che i due abbiano deciso di venire allo scoperto.

Come sono ora i rapporti con Ilary

È notizia di questi giorni, il fatto che Francesco Totti e Ilary Blasi vivono ancora insieme (ovviamente da separati in casa) nella villa all’Eur. I rapporti tra i due, secondo alcune voci, sono distaccati ma civili. Tra poco ci sarà da discutere sul divorzio e con l’avvicinarsi del momento dell’addio definitivo, sembra che Francesco si sia un po’ rilassato.

Ad assicurarlo anche il proprietario dell‘Hostaria del Vicoletto, amico dell’ex calciatore che ha confermato di aver chiesto una foto con Francesco, nonostante la frequentazione di decenni. E lui l’ha concessa proprio come ai vecchi tempi. Piano piano quindi tutto si risolve, tranne forse che il gossip.