Giulia Salemi a Venezia, la borsa di cristalli a forma di rossetto scatena i social: “Costa tantissimo”

Giulia Salemi è stata una delle donne più acclamate ed apprezzate del Festival di Venezia. Bellissima come sempre, ha sfoggiato un outfit pazzesco che ha lasciato tutti di stucco. Ma, la conduttrice ed influencer è balzata agli onori della cronaca rosa non solo per la sua straordinaria bellezza e per la sua eleganza, ma anche per il costo degli accessori indossati.

Giulia Salemi, il look è da urlo, ecco quanto costa la borsa

Giulia Salemi è una delle donne più apprezzate del mondo spettacolo nostrano. Bellissima e sensuale è diventata un’icona di stile per milioni di donne che si ispirano a lei per i look. La Salemi è molto seguita sui vari profili social, attraverso i quali si diverte a postare foto e video che la ritraggono nella sua quotidianità e nel suo lavoro. I fan sono pazzi di lei, del suo entusiasmo e del modo vivace ed intelligenza di approcciarsi alla vita. Di recente è finita nel mirino dei curiosi per via degli accessori che ha deciso di sfoggiare in occasione del Festival di Venezia.

Per lei sembra essere davvero un periodo d’oro, tutto nella sua vita procede a gonfie vele. La sua vita professionale è decollata e sul versante sentimentale è felice e serena accanto al suo compagno. Per non parlare dell’affetto e della stima che i fan nutrono per lei, e che le hanno dimostrato proprio di recente.

Giulia Salemi, la borsa gioiello a forma di rossetto incanta, ecco quanto costa

Per lei è stata la quarta volta a Venezia. Ha indossato un abito di piume ed una borsa a forma di rossetto. “Grazie mille per il sostegno, è stato il red carpet che sognavo, sono veramente felice”- ha dichiarato Giulia Salemi al termine dell’evento. Il suo look originalissimo e stiloso ha fatto impazzire i presenti e, la modella ed influencer attraverso il suo profilo Instagram ha poi mostrato ai followers la bellezza degli accessori.

Non è affatto passato in sordina, la borsa firmata Judith Leiber a forma di rossetto. La Maison di lusso è conosciuta in tutto il mondo per la creazione di accessori dalla forma singolare come, ad esempio animali, o il rossetto scelto da Giulia. Come quella della Salemi, per pochette Lipstick Pinkie, una borsa piena zeppa di cristalli che costa circa 5000 euro sul sito ufficiale. Giulia attraverso delle Insta Stories ha svelato un dettaglio particolare riguardo alla borsa gioiello: “L’ha usata Kylie Jenner due settimane fa per il lancio della sua collezione”.