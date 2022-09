Elisa Isoardi, finalmente la verità sulla Venier | “A lei vorrei dire…”

Elisa Isoardi tornerà in tv su Rai 2 la domenica, dopo qualche tempo di lontananza. Sua diretta competitor sarà Mara Venier e la sua “Domenica In”. E subito si scatena la polemica. che però la Isoardi ha voluto subito chiarire.

Elisa Isoardi è pronta per il ritorno in tv dopo tre anni di assenza e lo farà in grande stile, al timone di “Vorrei dirti che”.

Si tratterà di un programma itinerante di Rai2 che andrà in onda nell’affollata domenica pomeriggio. La Isoardi, infatti, dovrà sfidarsi con due colossi della televisione da un lato la Domenica In di Mara Venier a e dall’altro Amici di Maria De Filippi.

E proprio su questo si sono sparse le voci di ipotetiche rivalità tra le due lady della Rai, ma la Isoardi ha voluto subito chiarire le cose.

Elisa Isoardi, finalmente la verità sulla Venier. Cosa ha detto

Durante un’intervista a Super Guida Tv ha rivelato: “Zia Mara chapeau, Maria chapeau. Sono le maestre della televisione italiana. Non siamo lì per fare confronti perché Rai2 è una bella scommessa e cercheremo di portare un prodotto buono con dei messaggi giusti, abbracci e affetto”. Ma non solo, per eliminare ogni dubbio ha anche aggiunto: ““Devo ringraziare le donne della Rai, in primis Mara Venier ma anche Bianca Berlinguer e Milly Carlucci che mi ha voluta a Ballando con le stelle. Sono contenta di essere tornata in questo modo. È per me un ritorno in famiglia e mi emoziono ogni volta”. Elisa infatti dopo la chiusura de La prova del cuoco è stata prima concorrente a Ballando con le stelle e poi naufraga all’Isola dei famosi ed adesso, dopo un anno di stop forzato, è pronta e felice per il ritorno.

Come sarà il suo programma

Da domenica 11 settembre alle 15.00 entrerà nelle case di tutti gli italiani. “In questo programma verrà fuori un lato di me che non ho mai mostrato. I programmi che ho fatto finora hanno tenuto compagnia al pubblico ma questa volta avrò l’opportunità di entrare davvero nelle case degli italiani. Li aiuterò a chiedere scusa o a ringraziare una persona a loro cara”.

E poi ha aggiunto di essere entusiasta di questa nuova avventura e non vede l’ora di iniziare. “Cercheremo di far esprimere alle persone i loro sentimenti. Per farlo, useremo una ricetta che lega i protagonisti”, ha anticipato.