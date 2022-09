Guendalina Tavassi, è lei la regina dell’estate: bikini micro che fatica a tenere le sue forme | La showgirl è divina

La showgirl romane ed ex naufraga de L’isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha stregato i social con alcuni scatti mozzafiato in barca: eccoli.

Lei è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del reality cult di casa Mediaset, L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Stiamo parlando dell’influencer e showgirl, nonché opinionista tv, Guendalina Tavassi.

L’ex gieffina, che ha partecipato a ben due edizioni del Grande Fratello – una nip e l’altra vip – data come favorita per la vittoria finale del reality, ha lasciato a poche settimane dal termine per motivi personali. Presto, Guendalina Tavassi, tornerà sul piccolo schermo.

La showgirl romana, infatti, tornerà nei salotti Mediaset – in particolare da Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque – per parlare di gossip e cronaca rosa. Il programma cult del pomeriggio di Canale 5 ha anticipato la sua messa in onda – come altri talk del resto – in vita delle elezioni di domenica 25 settembre.

Gli scatti di Guendalina Tavassi

In una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 1,3milioni di followers – Guendalina Tavassi si è mostrata in tutta la sua bellezza. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è in forma smagliante e regala ai suoi fan gli ultimi scatti di questa estate: bikini argento che fatica a tenere le sue forme, fisicità statuaria, l’opinionista tv ha infiammato i social. Tantissimi i like e le reaction al post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

La prossima stagione televisiva

Come detto, Guendalina Tavassi tornerà a sedere nel salotti di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ma il nome della showgirl romana è finito nel calderone di diversi programmi televisivi in partenza. La prima trasmissione è La Talpa: il reality, dopo diversi anni tornerà sulle reti Mediaset e certamente il nome della Tavassi sarebbe un colpo e, per la showgirl, una nuova possibilità dopo L’Isola dei Famosi.

Ma Guendalina Tavassi è in lizza anche per il ruolo – così si mormora – di opinionista della trasmissione La Pupa e il Secchione Show, il quale però, il prossimo anno, non sarà più condotto da Barbara D’Urso. Tavassi, andrebbe a sostituire Soleil Sorge, che passerà alla conduzione – insieme a Pierpaolo Petrelli – di GF Vip Party, su Mediaset Infinity.