Soleil Sorge, gli scatti in micro bikini sono da infarto e l’influencer osa con lo zoom: “Lascia senza fiato”

Soleil Sorge ha stregato i social con alcuni scatti mozzafiato: l’ex gieffina vip e opinionista de La Pupa e il Secchione Show, in forma strepitosa.

Lei è una delle influencer, personaggi tv e star dei social più amate, e chiacchierate, del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando della bellissima Soleil Stasi Sorge che è stata la grande protagonista del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

Contrariamente alle previsioni, Soleil non è giunta in finale al GF Vip ma è stata di certo al centro della narrazione del programma per tutta la sua durata. Questo anche grazie – o a causa – del presunto triangolo insieme ad altri due coinquilini della casa più spiata d’Italia, Alex Belli e Delia Duran.

In seguito, Soleil, insieme a Federico Fashion Style, ha ricoperto il ruolo di opinionista nel programma di Barbara D’Urso, andato in onda su Italia Uno, La Pupa e il Secchione Show,.

Gli scatti di Soleil Sorge

In una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram – dove vanta oltre 1,2miilioni di followers – Soleil Sorge ha stregato i suoi followers. L’ex gieffina, in forma strepitosa, ha pubblicato una serie di foto mentre si trova in acqua: bikini micro, capelli sciolti e bagnati, Soleil è bellissima. Ma non basta: la neo conduttrice de GF Vip Party, pubblica anche uno zoom sui fianchi, a dimostrare la sua fisicità statuaria. Tantissimi i commenti: “Lascia senza fiato”, scrive qualcuno, mentre un altro utente sintetizza: “Uno splendore”.

I nuovi progetti dell’influencer

Come anticipato, Soleil Sorge condurrà dal prossimo lunedì 19 settembre, GF Vip Party, insieme a Pierpaolo Petrelli, prendendo il posto proprio della compagna dell’ex gieffino, Giulia Salemi e della sorella di Tommaso Zorzi, Gaia. Si tratta di un appuntamento attesissimo che avrà lo stesso format dello scorso anno: gli ospiti, di norma anche loro ex gieffini, insieme ai due conduttori, commenteranno la puntata.

Ma non è tutto. Dopo la fortunata esperienza a La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge potrebbe vestire i panni di nuovo di opinionista in uno spettacolo Mediaset, staremo a vedere. Di certo, la ritroveremo nel salotto di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque, su Canale 5.