Pioli trema, dalla Spagna voci insistenti sul giocatore: ipotesi di una partenza a sorpres

Non dorme sonni tranquilli Stefano Pioli, tecnico del Milan: si rincorrono le voci di una partenza a sorpresa di un gioiello rossonero

Il calciomercato, come il denaro, non dorme mai; pertanto, anche se è da poco è andata in archivio la lunga sessione estiva per la stagione che è appena iniziata, i grandi club già da ora iniziano le grandi manovre in vista della campagna trasferimenti per la stagione 2023-24. In particolare, a muoversi prima della concorrenza è il Real Madrid di Florentino Perez che ha la necessità di trovare un valido sostituto di Karim Benzema.

Karim “The Dream” ha vissuto l’anno scorso la sua migliore annata, che molto probabilmente verrà coronata con la conquista dell’ambito Pallone d’Oro, contribuendo da assoluto protagonista ai trionfi dei blancos nella Liga e nella Champions League a cui ad agosto si è aggiunta la Supercoppa europea, vinta ai danni dei tedeschi dell’Eintracht Francoforte che nella passata stagione hanno alzato al cielo l’Europa League.

Ma il tempo passa inesorabilmente anche per il fuoriclasse francese che con 35 primavere sul groppone si avvia a entrare nella fase calante della sua parabola calcistica anche se, non mostrando segni di cedimento fisico, per qualche anno ancora continuerà a dare del filo da torcere alle nuove leve. Ecco perché il previdente patron delle merengues, Florentino Perez, aveva messo gli occhi su Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain, che, però, dopo un lungo tira e molla ha preferito rinnovare il proprio contratto con il club transalpino.

L’improvvisa retromarcia di Mbappè, che quando sembrava ormai un promesso sposo del Real ha deciso di continuare il suo “matrimonio” con il Psg, non ha scoraggiato Perez che, infatti, ha subito virato su Erling Haaland, prelevato quest’estate dal Manchester City e blindato dai citizens con una clausola rescissoria da 150 milioni che, tuttavia, non spaventa il Presidente dei blancos che, non abituato a incassare rifiuti, sembra disposto a versarla pur di assicurarsi il talentuoso attaccante norvegese che ha già timbrato il cartellino dei marcatori per ben 10 volte in questo scorcio di Premier League.

Calciomercato, Rafael Leao obiettivo concreto del Real Madrid

Comunque, la lista della spesa di Perez include anche un pezzo pregiato dello scacchiere tattico del Milan, campione d’Italia in carica, di Stefano Pioli: il patron dei blancos vorrebbe regalare al suo tecnico Carlo Ancelotti anche il portoghese Rafael Leao che dopo un inizio in sordina è ritornato sui livelli del finale della passata stagione, quando con i suoi gol e assist è stato il trascinatore dei rossoneri nella conquista del tricolore, mettendo a segno una decisiva doppietta nel primo snodo della stagione dei rossoneri, il derby con l’Inter, sconfitta per 3-2.

Ebbene, con la partenza di Asensio e Mariano, come spiega “Don Balon”, Ancelotti avrà bisogno proprio di un rinforzo come il portoghese ma serviranno altri 120 milioni di euro, se non di più, per strapparlo al club meneghino. Dunque, il Real Madrid potrebbe investire nel mercato della prossima stagione un totale di 270 milioni di euro per continuare a restare per molti anni ancora sul tetto d’Europa.