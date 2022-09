Scoppia l’incendio nel karaoke: intrappolati a decine, è strage

Le fiamme si sono propagate velocemente intrappolando personale e clienti all’interno del locale. È accaduto in Vietnam.

Diverse persone, prese dalla disperazione, si sono buttate nel vuoto per scampare alle fiamme.

Almeno 12 morti e 7 feriti, due dei quali in gravi condizioni. È il tragico bilancio di un incendio scoppiato nella nottata di ieri in un bar karaoke nella provincia di Binh Duong, nella parte meridionale del Vietnam.

Quella che doveva essere una serata di divertimento e spensieratezza si è trasformata in un girone infernale. Le fiamme hanno devastato il secondo e il terzo piano di un edificio di quattro piani.

Ancora sono da chiarire le cause all’origine del tremendo rogo mentre le squadre dei soccorritori “sono sul posto alla ricerca delle vittime”, ha reso noto un funzionario locale.

Stando a quanto si sa, le fiamme sono divampate verso le alle 21 (ora locale) nel bar karaoke An Phú, nella città di Thuan An. Pare che l’incendio si sia sviluppato al secondo e al terzo piano del locale. Il rogo si è poi diffuso con rapidità passando attraverso la schiuma insonorizzante che rivestiva le pareti del bar, riferisce ‘Vietnam News ‘.

Quando si è innescato l’incendio le uscite del locale – il bar karaoke dispone di 29 sale e di una superficie costruita superiore ai 1.500 metri quadrati – erano chiuse. Così è scoppiato il panico tra il personale e i tanti clienti rimasti intrappolati all’interno del bar.

Tuffi nel vuoto per sfuggire alle fiamme

A decine, per cercare di darsi alla fuga, si sono lanciati dal secondo e dal terzo piano. E nella caduta a terra hanno riportato gravi ferite. “Molte persone sono fuggite attraverso l’ingresso principale, ma molte altre sono saltate giù dal palazzo rompendosi le gambe e le mani”, ha raccontato un testimone oculare intervistato da un giornale vietnamita.

Senza contare i molti clienti soccorsi quando già versavano in stato di incoscienza, soffocati dai fumi dell’incendi. Per spegnere le fiamme che divampavano si è reso necessario l’intervento di tredici camion dei pompieri e di 66 vigili del fuoco, intervenuti subito sul luogo dell’incendio per domare il rogo. Per avere ragione dell’incendio hanno dovuto impiegare quaranta minuti.

Non è il primo episodio di un incendio così grave in un palazzo residenziale a Ho Chi Minh. Le fiamme avevano fatto strage già nel 2018, provocando 13 morti e nel 2016 sempre all’interno di un bar karaoke della capitale Hanoi.