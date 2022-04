Baracca va a fuoco: muore una persona nel rogo, ignote le cause dell’incendio

Scoppiato un incendio stamattina nel Sassarese. Sono subito intervenuti i soccorsi ma c’era già una vittima.

Non si conosce la sua identità né le cause dell’incendio.

Dramma in provincia di Sassari. Stamattina una persona è morta nel rogo della sua baracca. È successo poco prima delle 7 di oggi in località ‘Sa falada manna’, nel Comune di Cheremule. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio partito in una baracca vicina a un’abitazione.

Una volta raggiunta la zona dell’incendio i vigili hanno trovato un cadavere. Subito dopo sono arrivati sul luogo della tragedia anche i carabinieri e i soccorsi. Ancora sconosciuta l’identità della vittima e le cause del rogo.