Vendeva benzina annacquata, Finanza chiude distributore

Un distributore di benzina vendeva carburante annacquato. Finché le Fiamme Gialle non hanno scoperto la frode.

Sequestrate decine di migliaia di litri di benzina. Partita la segnalazione alla procura.

Vendeva carburante annacquato. È la scoperta fatta dalle Fiamme Gialle di Vicenza. I finanzieri hanno colto sul fatto il gestore di un distributore di benzina a Colceresa. Il distributore annacquava il carburante. La Guardia di Finanza così ha bloccato 18 mila litri di prodotto. Ha sequestrato poi 3 serbatoi interrati, 2 colonnine di erogazione carburante, 4 pistole erogatrici e una cassa automatica.

È partita anche la segnalazione alla Procura per frode in commercio. Nell’ultimo periodo si sono intensificati i controlli sui prezzi del carburante per prevenire le speculazioni. E proprio durante uno di questi controlli è avvenuta la scoperta di una significativa quantità di acqua nelle cisterne del distributore di carburante stradale a Colceresa.