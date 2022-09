Totti e Ilary Blasi sempre più vicini ad un accordo: “La nuova casa a Ilary e l’assegno da…”

Aria di pace tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Pare infatti che i due siano pronti a trovare un accordo. Stando a quanto annunciato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, la conduttrice seppur non abbia ancora superato il dolore per la fine del suo matrimonio con Francesco, ha intenzione di arrivare ad un accordo per la separazione. Tutto è ora nelle mani dei rispettivi difensori, Annamaria Bernardini De Pace per Totti e Alessandro Simeone per Ilary.

Ilary Blasi ecco dove potrebbe andare a vivere

Favola d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è durata ben 20 anni. Il re di Roma e la sua ex regina hanno fatto sognare milioni di italiani che per lungo tempo hanno guardato alla loro fantastica storia, come un esempio di romanticismo, stabilità ed unione profonda. Insieme hanno costruito una splendida famiglia, ma oggi di quell’intensa passione che ardeva nei loro cuori è rimasta solo la cenere. I due hanno annunciato la fine della loro relazione qualche tempo fa e, da quel momento si sono trincerati in un dignitoso silenzio, rivendicando rispetto per i loro figli.

Nelle ultime settimane non si è fatto che parlare del loro matrimonio naufragato, per giorni si è cercato di scorgere qualche dettaglio in più. Ora, il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato qualche particolare: “L’accordo di pace tra Totti e Ilary sarebbe più vicino. Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico”- si legge.

Francesco Totti ed Ilary Blasi verso gli accordi per la separazione

Poi, le considerazione sulla relazione tra Francesco e Noemi Bocchi, la sua presunta nuova fiamma. “Totti potrebbe continuare a frequentare Noemi Bocchi alla luce del sole, dicendo che all’inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un’amicizia”. Insomma, l’iter burocratico per l’avvio della separazione sta per avviarsi e, di certo per entrambi gli ormai ex coniugi non sarà semplice lasciarsi alle spalle ben 20 anni di amore e passione.

Ma, la decisione sembra che fosse inevitabile, i due secondo voci di corridoio pare abbiano provato a ricucire il loro rapporto e a sanare la crisi coniugale, ma senza successo, per cui, lasciarsi è apparsa la cosa più giusta da fare.