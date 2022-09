Dopo gli scatti di Totti con Noemi Bocchi, Ilary Blasi cambia drasticamente look: i social approvano [FOTO]

Ilary Blasi ormai detta tendenza. La conduttrice romana ha postato uno scatto in cui sfoggia un outfit pazzesco, e c’è già chi si è catapultato ad acquistare vestiti ed accessori proprio come quelli che ha indossato. In seguito alla notizia della separazione da Francesco Totti, la timoniera de L’Isola dei Famosi ha deciso di trascorrere qualche momento di relax in compagnia della sua famiglia, con i suoi figli. Ma, non ha trascurato i followers, condividendo infatti scatti e video che la ritraggono più bella e sexy che mai.

Ilary Blasi, la conduttrice appare serena e bellissima

Ilary Blasi si è goduta qualche momento di spensieratezza e di relax in compagnia dei suoi figli. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, la conduttrice romana ha deciso di serbare il silenzio sulla vicenda sentimentale e di dedicarsi ai suoi cari. Ma, senza tralasciare i milioni di followers che l’hanno sempre sostenuta e supportata sin dall’inizio della sua florida carriera.

La timoniera del reality show più avventuroso di Canale 5, L’Isola dei Famosi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era ancora giovanissima ed oggi, a distanza di anni è una delle donne più amate del piccolo schermo.

Ilary Blasi detta la nuova tendenza per l’autunno 2022

L’ex compagna di Francesco Totti non ha di certo attraversato un momento facile, come del resto non è stato affetto semplice nemmeno per il Pupone. La loro relazione è durata 20 anni ed hanno costruito una bellissima famiglia, ma oggi a legarli non c’è più l’amore di un tempo, ma solo un vincolo genitoriale che non si spezzerà mai e del sincero e profondo affetto. La conduttrice è stata suo malgrado su tutte le copertine, la fine del suo matrimonio con l’ex Capitano è stata molto chiacchierata e la curiosità sul come stesse affrontando il tutto è stata tanta.

Ilary è apparsa forte e riservata, scegliendo di mantenere il silenzio sulla questione dopo l’ufficializzazione della separazione, avvenuta tramite un comunicato. Non solo decisa nell’affrontare l’inevitabile dolore per la fine della sua storia, ma la conduttrice ha deciso di postare degli scatti che la ritraggano bellissima come sempre. Ma, fare notizia questa volta è stato l’outfit scelto, un look che è stato immediatamente amata dalle sue fan che hanno deciso ispirarsi a lei. Ilary ha dettato la nuova tendenza per l’autunno 2022, eccola con questo abito bianco in maglia.