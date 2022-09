Brutta tegola per Spalletti: confermata lesione, tempi di recupero da valutare

Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di un top player: Luciano Spalletti non avrà a disposizione il giocatore per un tempo indefinito.

Gli azzurri stanno vivendo un periodo molto positivo, ma arrivano brutte notizie dall’infermeria: lo stop di un calciatore stravolge i piani di Spalletti.

Il Napoli sta attraversando un momento d’oro: dopo la convincente vittoria in campionato con la Lazio, infatti, è arrivata la strepitosa notte di Champions League contro il Liverpool. Gli azzurri si sono imposti grazie alla doppietta di Zielinski e alle reti di Anguissa e Simeone. La squadra di Spalletti ha dato segnale di maturità nonostante la rivoluzione affrontata in estate in seguito ai numerosi addii di giocatori importanti e all’arrivo di altrettanti volti nuovi. L’obiettivo è cercare di migliorare il terzo posto in Serie A della passata stagione, anche se la priorità è quella di confermare la qualificazione alla prossima Champions.

Intanto, però, arrivano brutte notizie dall’infermeria: un top player è costretto allo stop.

Napoli, Spalletti perde un big: stop indefinito per il giocatore

Si respira un clima di grande entusiasmo a Napoli. L’avvio in campionato è stato buono e la prima giornata di Champions ha regalato emozioni fortissime. La tifoseria sostiene la squadra da vicino e si è già innamorata dei nuovi giocatori. In particolare, Kvaratskhelia ha conquistato da subito l’affetto dei tifosi grazie a prestazioni da top assoluto. Il georgiano, anche contro il Liverpool, è stato protagonista del match (ha anche servito l’assist a Simeone).

Ora Spalletti si aspetta che la squadra continui così anche in campionato per poter ottenere il risultato stagionale. L’allenatore non vuole cali di attenzione e chiederà il supporto dell’intera rosa, coinvolgendo così anche chi ha giocato meno durante i prossimi impegni.

Tuttavia, ci sarà un’assenza forzata che cambierà le carte in tavola, ovvero quella di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano è stato costretto ad abbandonare il campo durante il match con il Liverpool (nel quale ha anche sbagliato un rigore) a causa di un problema fisico. L’ex Lille si è poi sottoposto agli esami medici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Osimhen aveva già iniziato le terapie e le sue condizioni saranno valutate col passare dei giorni.

Spalletti si affiderà dunque a Simeone, che con i Reds ha messo a segno il suo primo gol azzurro realizzando il sogno che ha da bambino di firmare una rete in Champions League. Il centravanti argentino, protagonista di un’annata strepitosa a Verona, avrà il compito di reggere l’attacco del Napoli fino al rientro di Osimhen.