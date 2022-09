Juventus, che tegola per Allegri: i tempi di recupero si allungano, problema che scotta

Inizio di stagione dolceamaro per la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo un avvio di campionato non del tutto soddisfacente, si ritrova a fare i conti con l’ennesimo infortunio.

È arrivata una tegola per il tecnico bianconero con un altro dei suoi giocatori costretto ancora ai box.

Si complicano, dunque, i piani della Vecchia Signora alle prese con qualche infortunio di troppo.

In campionato si fatica, solo pari con la Fiorentina

La Juventus sin dalla fine della scorsa stagione punta a risollevarsi e a tornare ai vertici per competere allo Scudetto. Nonostante un mercato da protagonista, però, in casa bianconera le cose non stanno andando proprio come si sperava. Gli uomini di Allegri non sono stati ancora battuti ma, i tre pareggi colti nelle prime cinque di campionato non soddisfano l’ambiente juventino. L’ultimo pareggio è stato quello del Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Eppure la gara contro i viola era partita in discesa. Dopo nove minuti Arkadiusz Milik, alla prima da titolare, la sblocca sfruttando una conclusione sporca di Kostic. La Juve aumenta la pressione ma il gol di Kouamé in ripartenza alla mezz’ora taglia le gambe agli uomini di Allegri. I gigliati avrebbero anche l’occasione di portarsi avanti ma dal dischetto Mattia Perin ipnotizza Luka Jovic. Nella ripresa la Vecchia Signora pensa più a contenere la Fiorentina che a contrattaccare e il match si chiude con un 1-1 che, forse, sta più stretto agli uomini di Vincenzo Italiano.

Lo stop del calciatore sarà lungo: Allegri in allarme!

A completare il quadro, più ombre che luci, in casa Juventus ci pensano i troppi infortuni. Il tecnico Allegri, infatti, in quasi ogni impegno di campionato ha dovuto rinunciare a qualcuno dei suoi per problemi fisici. Alla lista si è aggiunto, nuovamente, Paul Pogba che ha accusato un fastidio e ha deciso di stravolgere i suoi programmi.

Il centrocampista francese aveva accusato una lesione al menisco laterale che inizialmente aveva deciso di curare con una terapia conservativa, evitando l’operazione. Nel tentativo di tornare a correre Pogba ha riaccusato il fastidio al ginocchio e, di comune accordo con la Juventus, ha deciso di operarsi. L’operazione, come prevedibile, comporterà un allungarsi dei tempi di recupero con il francese che potrebbe tornare a disposizione di Allegri solo a inizio novembre, si spera in tempo per il mondiale e per la sfida contro l’Inter.