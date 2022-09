Atalanta, spunta a sorpresa la verità sull’addio: ecco perché è andato via

Spuntano nuovi retroscena sull’estate di rivoluzione vissuta in casa Atalanta. Dalle incomprensioni con Gasperini alla lista di cessioni, con diversi addii consumatisi in questa sessione.

Su uno di questi arrivano proprio le parole del diretto interessato che ha voluto chiarire la questione con il tecnico.

Il tecnico nerazzurro, però, nel frattempo può sorridere per i risultati positivi inanellati dalla sua squadra.

Atalanta capolista, la rivoluzione del Gasp funziona

È stata un’estate movimentata in casa Atalanta. Inizialmente sembrava che il ciclo aperto con Gasperini, e che aveva portato la Dea fino alla Champions League, fosse giunto al termine. Dopo, con la conferma del tecnico, a cambiare sono stati gli interpreti, con la società che ha fatto il massimo per accontentare il proprio allenatore.

Questa mini rivoluzione ha portato i bergamaschi in cima alla classifica, in solitaria con 13 punti raccolti in 5 partite. L’unico pareggio di questo inizio di stagione per gli orobici è arrivato nella sfida del Gewiss Stadium contro il Milan.

A Bergamo dal mercato sono arrivati Ederson, Ademola Lookman, Brandon Soppy e Rasmus Hojlund, in gol all’esordio contro il neopromosso Monza.

Arriva la verità sulla cessione: parla il calciatore

Proprio nella sfida contro i brianzoli di Berlusconi e Galliani la Dea ha affrontato per la prima volta un suo ex calciatore. Si tratta di Matteo Pessina, centrocampista ceduto dall’Atalanta, proprio quest’estate, al Monza.

Il calciatore è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed è tornato sul suo addio ai bergamaschi. Ecco le parole di Pessina: “Ero diventato quasi più un attaccante esterno e non sono riuscito a fare il meglio: sono caratteristiche che non ho. Avrei avuto meno spazi e ho fatto questa scelta“.

Ci sarebbe una scelta tecnica, condivisa da calciatore e allenatore, alla base dell’addio di Matteo Pessina all’Atalanta. Chiaramente, nella testa del centrocampista italiano, essere cresciuto nelle fila dei brianzoli nonché rappresentare la propria squadra è una componente tutt’altro che trascurabile. Anche per questo l’addio tra la Dea e Matteo non è stato turbolento. Anzi, il centrocampista campione d’Europa conserva un gran ricordo di Bergamo e dell’Atalanta, posto che continuerà a chiamare “casa” nonostante l’addio: “Continuo a sentirmi con tanti di loro, dal presidente a Gasperini. Bergamo per me è stata una casa accogliente: ci sono entrato ragazzino e uscito da campione d’Europa. E a Bergamo continuerò a sentirmi di casa“.