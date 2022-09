Kepa ed il mancato arrivo al Napoli: svelato cosa ha fatto saltare la trattativa

In estate il Napoli ha tentato l’assalto a Kepa Arrizabalaga, ma la trattativa con il Chelsea è sfumata. Ecco cos’è successo tra le società.

Gli azzurri hanno provato ad ingaggiare il portiere spagnolo, ma i discorsi con i Blues non sono proseguiti nei migliori dei modi.

Il Napoli è una delle squadre che si è rinforzata maggiormente in estate. Nonostante gli addii di diversi big, la società ha condotto un mercato di primo livello acquistando giocatori come Min-Jae, Ostigard, Ndombele, Raspadori, Simeone, Olivera, Sirigu e Kvaratskhelia. In particolare, il georgiano si è imposto sin da subito con prestazioni al di sopra delle aspettative: sono già quattro le sue reti in campionato.

Come noto, però, la dirigenza ha cercato di acquistare anche un portiere dopo la partenza di Ospina: nel mirino c’erano due big come Keylor Navas e Kepa. Tuttavia, entrambe le opzioni sono sfumate: sarà Meret il numero 1 per questa stagione.

Kepa, ecco perché è saltata col Napoli: svelato il retroscena di mercato

Il Napoli ha avuto un buon inizio di campionato: tre vittorie (Verona, Monza e Lazio) e due pareggi (Fiorentina e Lecce). Spalletti spera di migliorare la già ottima stagione passata, quando il sogno scudetto è svanito all’ultimo rettilineo. L’obiettivo è la top 4, ma la speranza è quella di raggiungere la vetta della classifica.

Come anticipato, la società si è mossa attivamente sul mercato per permettere all’allenatore di gestire una rosa competitiva. Per ora, Kvaratskhelia e Min-Jae sono i nuovi acquisti che si sono imposti maggiormente: le eredità di Insigne e Koulibaly sono molto pesanti, ma entrambi stanno lavorando per raggiungere quei livelli.

L’unica casella non riempita è stata quella del portiere: Spalletti si è detto soddisfatto di Meret e Sirigu, ma la società ha provato ad ingaggiare Navas e Kepa. Entrambi, però, sono rimasti ai rispettivi club: il Napoli non ha raggiunto un accordo né col PSG, né col Chelsea. In particolare, Tuchel (prima di essere esonerato) ha spiegato come mai la trattativa non sia andata in porto.

L’allenatore tedesco ha dichiarato: “Kepa ha valutato le sue opzioni in estate, ne eravamo consapevoli. Non erano soddisfacenti per lui o per noi, perciò è rimasto. Ne sono molto felice. Sono sempre stato chiaro con Kepa, volevo che rimanesse”.

Semplicemente, dunque, non è stato trovato un accordo su formula o cifre: di conseguenza, Kepa è rimasto a Londra. Il Napoli punterà comunque su Meret, che in estate stava per passare allo Spezia in prestito: la società ora punta sul rinnovo per blindarlo.