Ex allenatore spara a zero su Allegri: dichiarazioni che spiazzano tutti, è polemica

Piovono critiche per Massimiliano Allegri e la sua Juventus dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative: un ex allenatore non le ha mandate a dire sollevando un polverone di polemiche.

Contro la Fiorentina è arrivato il terzo pareggio in cinque partite: il paradosso è che al termine della gara a essere soddisfatti del risultato erano solo i bianconeri.

Siamo appena alla quinta giornata di campionato ma la Juventus è già sotto la lente di ingrandimento di tutti. Dopo un calciomercato stellare con gli arrivi di giocatori come Di Maria, Pogba, Bremer, Kostic e Paredes ci si aspettava un inizio di stagione diverso da parte dei bianconeri. Invece, nonostante l’attenuante degli infortuni, il rendimento è stato sotto le aspettative e molto simile a quello dell’anno scorso.

Sono arrivate due vittorie e tre pareggi, ma a preoccupare i tifosi sono più che altro le prestazioni offerte dalla squadra. Il copione è stato quasi sempre lo stesso: Juventus che parte forte e passa in vantaggio dopo pochi minuti ma che dopo rinuncia a giocare concedendosi al gioco degli avversari. E ciò è successo anche nell’ultima partita al Franchi dove i bianconeri hanno portato a casa un punto immeritato contro la propositiva Fiorentina di Italiano.

Con i risultati che non arrivano aumentano anche le critiche nei confronti dell’allenatore della squadra, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è indicato come il principale colpevole di un inizio di stagione sottotono che nessuno poteva immaginarsi. I tifosi pretendono una svolta immediata per non ritrovarsi nuovamente a dover inseguire da troppo lontano la vetta della classifica.

Quelle parole non sono proprio piaciute: Allegri sbugiardato in diretta TV

Contro i Viola è balzata agli occhi di tutti l’assenza sia dal primo minuto che a partita in corso del grande ex Dusan Vlahovic. Si poteva pensare a una scelta in vista della partita di Champions League contro il PSG, ma nell’intervista post partita Allegri ha ribadito come le sfide decisive in campo europeo saranno quelle contro il Benfica. E allora perché lasciare l’attaccante serbo in panchina? Ad attaccarlo ci ha pensato uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio: Fabio Capello.

Durante la trasmissione Sky Calcio Club condotta da Fabio Caressa, l’ex mister friulano ha affermato: “Una grande squadra come la Juventus non può giocare in questo modo, Allegri smetta di fare il battutista. Se dice che la partita più importante da vincere in Champions League è quella contro il Benfica, allora perché non ha fatto giocare Vlahovic contro la Fiorentina?” .

Insomma, la Juventus non sta convincendo nessuno e il suo allenatore men che meno. Considerate le aspettative della squadra a inizio stagione, è ora che i bianconeri cambino marcia per evitare brutte figure in Italia ma soprattutto in Europa.