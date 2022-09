Fai l’upgrade alla tua auto con questo accessorio tech: una bella comodità che non ti aspettavi

La nostra automobile cambierà completamente il suo aspetto grazie all’introduzione di un nuovo dispositivo non solo importante, ma anche estremamente utile a tutti noi. Ci potrebbe servire per riuscire a migliorare ulteriormente l’automobile che guidiamo ogni giorno, ma questo non significa che dovremo preoccuparci del fatto di reperire l’oggetto che ci serve in tempo; ecco le caratteristiche ed il costo del device che stiamo cercando.

Anche lui, finalmente, è disponibile nel nostro amato paese. Gli automobilisti lo richiedevano da tempo ed ora sono stati accontentati, il che è normale dal momento che la tecnologia di alto livello è entrata a fare parte della nostra vita da molti anni ormai. Qualunque auto dispone di dispositivi hi-tech dal costo a volte discreto che tendono a semplificare tutti i processi, sino renderli insignificanti.

Ed è per questo motivo che sia stato inventato AAWireless, il quale riesce a trasformare Android Auto in wireless in pochissimi minuti. Era già sbarcato in altri Paesi diverso tempo fa, e adesso è finalmente giunto in Italia. Ha un prezzo di 89,99 euro, ma ciò che ci preme sapere ora come ora sono gli elementi che dovrebbero esaltare il prodotto meglio degli altri. Cosa dobbiamo sapere?

Innanzitutto è n gadget che si mette al pari di iPhone Apple CarPlay, non per niente ambedue mirano a sincronizzare lo smartphone al sistema di infotainment della macchina, consentendo di accedere a tutte le applicazioni installate sullo smartphone senza dover usare le mani e rendendo la guida molto più sicura di come la conosciamo.

Le caratteristiche principali del dispositivo durante l’uso

Inoltre, facendo uso del gadget si usa il cavo USB che viene collegato alla presa dell’auto, così il dispositivo fa da tramite tra il cellulare e la macchina per il funzionamento. Dopo averlo collegato, è sufficiente scaricare l’app per Android e avviare la configurazione. In pochi minuti si può iniziare a usare il gadget che poi, una volta finito, potrà essere sistemato nel vano portaoggetti e utilizzato in qualunque momento senza problemi.

Inoltre, lasciandolo collegato alla presa USB ad auto, spenta la batteria del veicolo non si sprecherà nulla dato che i suoi consumi si aggirano tra i 90 mA e 330 mA. Per rimanere senza batteria bisognerebbe lasciarlo collegato per settimane, ma questo è improbabile che possa succedere ovviamente. Attualmente non possiamo darvi una lista di modelli di automobili compatibili con AAWireless, però c’è una considerazione da fare.

Andando a controllare tra le FAQ del sito ufficiale, è possibile vedere che sia utilizzabile su qualunque automobile, anche sulle più datate, magari con qualche piccolo problema facilmente risolvibile. Le persone che utilizzano già Android Auto avviando il collegamento tra smartphone e auto con il cavo USB, possono provare ad acquistare AAWireless trasformando in pochi secondi l’auto in una vettura di nuova generazione. Certo, ci vorrà del tempo, tuttavia riteniamo che ne varrà la pena.