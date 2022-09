Fax e Floppy Disk banditi dal Giappone; la guerra contro i “vecchi residui” ancora in uso nel Sol Levante

C’è chi li ha usati per decenni e, ripensandoci, ha un pizzico di nostalgia. Chi invece quella nostalgia non ce l’ha. Il Giappone cancella il glorioso passato di fax e Floppy Disk, bandendoli dal paese e continuando nella sui politica battagliera nei confronti dei “vecchi residui”.

Il ministro del digitale giapponese ha “dichiarato guerra” a quel mitico supporto di memoria digitale di tipo magnetico inventato dalla IBM, molto diffuso tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’90. Ma anche ad altre tecnologie retrò, un tempo amici inseparabili delle persone, ora nemici giurati del Sol Levante.

“Circa 1.900 procedure governative richiedono ancora alle aziende di utilizzare i dispositivi di archiviazione, oltre a CD e mini-dischi”. Comincia così Taro Kono, assicurando che i regolamenti saranno aggiornati per consentire alle persone di utilizzare i servizi online.

Il Giappone spinge control-alt-canc. Ma…

Nonostante la sua reputazione di gadget innovativi ad alta tecnologia, il Giappone è noto per essersi aggrappato alla tecnologia antiquata attraverso la sua cultura dell’ufficio. I floppy disk – così chiamati perché i prodotti originali erano pieghevoli – furono creati alla fine degli anni ’60, ma tre decenni sono finiti nel dimenticatoio, in virtù dell’avvento di nuove soluzioni di archiviazione più efficienti. Sarebbero necessari più di 20.000 dischi tipici per replicare una memory stick media che memorizza 32 GB di informazioni.

Il Giappone spinge control-alt-canc, dunque, ma non potrà mai resettare l’eredità di quel dispositivo a forma quadrata può essere ancora oggi testimoniata, poiché il loro aspetto visivo ha ispirato la tradizionale icona “salva”. Quello not possible.

Durante una conferenza stampa martedì, Kono ha anche criticato l’uso prolungato da parte del paese di altre tecnologie obsolete. “Sto cercando di sbarazzarmi del fax e ho ancora intenzione di farlo“, ha detto. Passando ai dispositivi di archiviazione, ha chiesto: “Dove si compra un floppy disk di questi tempi?“.

Questa non è la prima volta, comunque, che il Giappone fa notizia per le sue abitudini antiquate, che rimangono un paradosso data la capacità del paese nello sviluppo di nuovi prodotti entusiasmanti. Sono state offerte varie spiegazioni, tra cui una scarsa alfabetizzazione digitale e una cultura burocratica con atteggiamenti conservatori.

C’è stato uno shock quando il ministro della sicurezza informatica del paese ha ammesso nel 2018 di non aver mai usato un computer, dicendo di aver sempre delegato compiti IT al suo personale. E non è stato fino al 2019 che il fornitore di cercapersone finale del Giappone ha chiuso il suo servizio, con l’ultimo abbonato privato che ha spiegato che era il metodo di comunicazione preferito dalla sua anziana madre.

È stato anche scoperto che funzionari negli Stati Uniti utilizzavano ancora i floppy disk per gestire le loro forze armate nucleari durante gli anni 2010, sebbene questa pratica sarebbe stata demolita entro la fine del decennio. In Giappone non sarà più ammesso.

