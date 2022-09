Microsoft annuncia una nuova Xbox in serie limitata: è la versione House of the Dragon, un sicuro sold out

Microsoft ci tiene aggiornati riguardante una notizia favolosa. Pare che rilascerà una versione incredibile delle sue Xbox, la quale sarà chiaramente limitata e non potrà essere accessibile a tutti. Si tratta, come abbiamo capito, di una possibilità che non deve scapparci dal momento che non si ripeterà, di conseguenza dovremo decidere se provare ad averla oppure meno. Nel frattempo, vediamo in che maniera sia stata prodotta e che cosa abbiano pensato per farla.

Fa sempre piacere vedere delle novità del genere, soprattutto se sono ideate da Microsoft in persona. Questo vale a dire che sia una opportunità non solo unica nel proprio genere, ma che, addirittura, possa risultare essere un capolavoro per tutti gli amanti delle console dell’azienda. Certo, magari non ci interesserà acquistarla, ma rimane in ogni caso un buon prodotto.

Ed è per questo che Microsoft, furba com’è, ha deciso di progettare in versione limitata una Xbox con a tema un argomento che sta a cuore a molti di noi. Forse non tutti rimarranno entusiasti di questa notizia, ma se siamo degli appassionati del tipo di opera proposta, probabilmente non rimarremo delusi dall’iniziativa in questione. Che cosa ha preparato la compagnia per noi?

Microsoft, dunque, ha organizzato un nuovo concorso che mette in palio Xbox Series S in edizione speciale. In questo caso verrà mostrata con una spettacolare versione a tema Game Of Thrones: House Of The Dragon. Chiaramente è una delle molte iniziative di questo tipo intraprese da Microsoft in questi anni, che hanno anche in passato Game of Thrones. Pure ora la personalizzazione è davvero notevole, infatti l’Xbox Series S in un pezzo da collezione di grande impatto.

Per vincerla sarà sufficiente effettuare il retweet del messaggio Microsoft per permetterci di entrare nel sorteggio, dunque si tratta di una vera e propria lotteria. Per partecipare dovremo rispettare le seguenti condizioni: avere un account Twitter, seguire l’account Xbox e fare il retweet del messaggio con l’hashtag #xboxwillreignsweepstakes.

Ci sono altre info importanti: è necessario avere almeno 18 anni e risiedere in uno dei paesi dove è presente il servizio Xbox Live, inoltre è importante rimanere follower di Xbox per almeno 21 giorni dopo il periodo di validità del concorso, che si conclude il 26 ottobre 2022 praticamente. È una differenza di giorni grande, ne siamo consapevoli, ma a noi non importa, giusto? L’obiettivo è soltanto vincere dopotutto.

Non è una cattiva idea in fin dei conti, anche perché è ovvio che si siano impegnati a fondo per riuscire a dare vita ad una nuova iniziativa coinvolgente come questa. Non escludiamo la possibilità che, in futuro, non nascano altri progetti simili, ma al momento sarebbe saggio provare a partecipare visto e considerato che l’accesso sia completamente gratuito. Se vi abbiamo convinti soprastante seguite le condizioni imposte e poi, beh, sperate di essere selezionati.