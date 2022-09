Uno smartphone assurdo quanto interessante: ecco il nuovo Vivo con al suo interno un mini drone per selfie

Due indizi non faranno una prova, ma i brevetti prima e i rendering dopo evidenziano come VIVO faccia sul serio. Nonostante i problemi con la Germania e, più in generale, con l’Europa Settentrionale, con un rischio ban perfino nel Regno Unito, la società di Dongguan continua nel suo ambizioso piano, continuando a far parlare di sé. In bene, stavolta.

E’ plausibile in un futuro prossimo uno smartphone a marchio VIVO che tenga in vita nel suo interno, un mini drone che potrebbe esaltare le qualità del comparto fotografico, lato selfie. Non si spiega altrimenti il deposito di un brevetto con fotocamera volante.

Il “Dispositivo elettronico” è stato depositato a dicembre 2020 per Vivo Mobile Communication presso il World Intellectual Property Office (WIPO). La documentazione di 20 pagine è stata rilasciata a luglio del 2021. Ora i rendering.

Ecco lo smartphone con fotocamera volante

A prima vista sembra un normale smartphone. Nella parte superiore, invece, è stato installato un vano extra, che contiene un sistema di telecamere con doppia telecamera, tre sensori di prossimità a infrarossi, quattro eliche e una batteria aggiuntiva. Il sistema di telecamere può essere estratto dalla custodia ed è completamente rimovibile insieme alla staffa di montaggio.

La staffa di montaggio, con sensore di impronte integrato, può essere staccata dal sistema di fotocamere compatte. Il sistema di telecamere può quindi volare in aria, grazie alle eliche integrate, per scattare foto da una distanza maggiore. Con i sensori a infrarossi, è possibile calcolare la distanza da altri oggetti per evitare collisioni durante il volo.

Nell’aria, la videocamera di volo è in grado di cambiare posizione per mantenere una maggiore flessibilità durante le riprese. Presumibilmente l’operazione avverrà tramite smartphone, potrebbero essere supportati anche Air Gestures. Chissà.

Si ipotizza che una fotocamera sarà posizionata in alto, l’altra sarà posizionata nella parte anteriore: facoltativamente, potrebbe essere possibile aggiungere una terza e una quarta. Intendiamoci, l’idea non è del tutto nuova, però. Sono già disponibili le cosiddette fotocamere Airselfie, ma VIVO sarebbe il primo produttore a sperimentarlo in uno smartphone.

Vivo ha messo sul mercato diversi smartphone sorprendenti nel corso degli anni. Si pensi, ad esempio, all’innovativa serie Nex, che comprende il Vivo NEX 3 e lo smartphone Nex Dual Display. L’azienda sta ora cercando di prendere piede anche in Europa, proprio come le società sorelle OnePlus e Oppo hanno precedentemente attraversato il vecchio continente. Diversi telefoni Vivo sono ora offerti in Europa.

Manca il terzo indizio, quella che da che mondo è mondo fa una prova. Solo il tempo dirà se il produttore cinese deciderà di mettere sul mercato uno smartphone con fotocamera volante.

FONTE