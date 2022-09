Calciomercato Juventus, richiesta folle per la firma: salta tutto

Calciomercato Juventus, offerto ai bianconeri e proposta shock. 25 milioni subito e cifre da capogiro. Ecco come stanno le cose.

Nel calcio odierno ci siamo purtroppo abituati a sentir parlare di cifre astronomiche e totalmente fuori portata non solo per comuni mortali e lavoratori ma anche di grande distacco rispetto ai guadagni (pur non esigui) circolanti all’interno del mondo di questo sport fino a qualche anno o generazione fa. Senza voler approfondire la questione da un punto di vista deontologico, ci limitiamo qui a riportare gli ultimissimi aggiornamenti legati al calciomercato bianconero e intrecciantisi con quest’aspetto.

Al netto di una chiusura della campagna acquisti da poco avvenuta, anche all’ombra della Mole Antonelliana c’è universale consapevolezza della necessità di dover migliorare uno scacchiere che è cresciuto di non poco nel corso dell’ultimo trimestre ma che ha già in queste prime settimane dimostrato di essere ancora perfettibile. Consapevolmente del fatto che ciò non dovrà diventare un alibi e che, anzi, Allegri e giocatori dovranno rispondere tempestivamente alle critiche generate già dalla trasferta di Genova, Cherubini e colleghi continueranno in queste settimane a monitorare diversi scenari per gennaio e, ancora, per il prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, proposta folle per la firma: le ultime su Asensio

Tante infatti le situazioni interessanti che, se approfondite tempestivamente, potranno permettere alla società di concretizzare importanti e nobili approdi a condizioni più che convenienti. Rientrante in questo discorso sicuramente anche lo scenario legato al futuro di Marco Asensio, fantasista spagnolo del Real Madrid in scadenza contrattuale a giugno 2023 e da tempo ormai scaricato da Carlo Ancelotti, non più vedente in lui le qualità e le prospettive che fino a qualche anno fa lo avevano annoverato nel corpus dei talenti più interessanti del panorama calcistico europeo.

Accostato anche alla Juventus e alla Roma, soprattutto in un’ottica di uno scambio con Zaniolo, difficilmente si assisterà ad un suo approdo in Serie A. O meglio, affinché ciò avvenga, Asensio dovrà abbassare le clamorose pretese avanzate alle diverse squadre dettesi interessate lui. Ormai convinto a non rinnovare il contratto e deciso a salutare a zero le Merengues, il fantasista ha però preso una posizione ben solida anche da un punto di vista economico.

Come riferisce ElNacionalCat, infatti, non accetterà stipendi inferiori ai sette milioni e, soprattutto, chiederà un bonus alla firma di 25 milioni di euro. Insomma, come se chiedesse di versare nelle personali tasche il proprio attuale valore di mercato. Difficile, in questo momento, pensare di poter trovare qualcuno disposto ad accontentarlo. Almeno nel nostro Paese.