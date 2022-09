Donnarumma alta tensione nello spogliatoio: si prepara un colpo di scena

Alta tensione nello spogliatoio del PSG per Gianluigi Donnarumma: per il portiere italiano si prepara un calmoroso colpo di scena.

Momento difficilissimo per l’estremo difensore del club di Parigi: l’errore nella gara d’esordio in Champions rischia di costargli caro, per lui si prepara un clamoroso colpo di scena.

Dopo l’estate da protagonista nella vittoria dell’Europeo con l’Italia, la carriera di Gigio Donnarumma sembra essere improvvisamente peggiorata.

L’ex numero 99 del Milan, sin dal suo esordio nella stagione 2015/16, ha avuto una costante crescita che lo ha portato, nel 2021, a vincere il premio Lev Yashin come miglior portiere.

Un riconoscimento non solo estremamente ambito ma che, ottenuto a soli 22 anni, ha fatto di Gigio uno dei talenti più cristallini della nuova leva calcistica.

Un periodo d’oro che sembrava destinato a proseguire nella sua nuova avventura al PSG, tanto criticata per i modi in cui è iniziata, ma, allo stesso tempo, ricca di speranze per il portierone azzurro.

Il dualismo con Keylor Navas però non ha di certo aiutato l’estremo difensore nato in Campania.

La mancanza di una titolarità fissa e chiara ha sfavorito in particolare il classe ’99 che si è reso protagonista di un’infinita serie di errori.

La sua discontinuità ha alzato molti dubbi su di lui nella dirigenza parigina, dubbi che, al netto della sua attuale titolarità, sembrano ora essere riaffiorati aprendo ad un incredibile scenario.

L’errore in Champions costa caro: ora Donnarumma non è più una certezza

Nonostante una scorsa stagione non all’altezza delle sue abilità, Gigio Donnarumma, in estate, è stato promosso dal nuovo tecnico Galtier a portiere titolare del PSG.

Nonostante la presenza in rosa di Keylor Navas, il mister francese ha deciso di dare all’italiano la maglia di numero 1 relegando, almeno per il momento, il costaricano ex Real al ruolo di vice.

L’uscita a vuoto che ha regalato alla Juventus il gol del 2-1 che ha riaperto la gara d’esordio in Champions, poi vinta dal PSG, ha però riesumato i dubbi dull’ex Milan il cui futuro, ora più che mai, resta incerto: l’ipotesi di un addio in estate infatti non è da escludere.

Il portiere della squadra francese non sembra convincere la dirigenza ed il presidente Al Khelaifi i quali, stando a quanto riportato dal L’Equipe, potrebbero pensare di cederlo.

Sulle sue tracce, come da diversi anni, resta proprio la Juventus. I bianconeri sembrano preoccupati per i tanti infortuni occorsi a Szczesny (il cui contratto scade nel 2024) e potrebbero quindi pensare al numero 1 della Nazionale.

Le voci arrivate dalla Francia non trovano al momento nè conferme e nè smentite da parte dei diretti interessati, ma quel che è certo oramai è che Donnarumma dovrà cercare in tutti i modi di convincere la dirigenza se vorrà rimanere in Francia.