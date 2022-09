Call of Duty Warzone Mobile è giunto: presentato il gioco pensato solo per l’uso su mobile

E’ bastato un video di pochi secondi per scatenare l’entusiasmo di tutti gli appassionati di Call of Duty, quell’ormai storica serie di videogiochi sparatutto in prima persona, i cui titoli principali della saga vengono pubblicati a cadenza annuale da Activision e sviluppati da diverse software house, tra cui Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games, Raven Software e Tencent.

In un messaggio che accompagna il video teaser di Warzone Mobile, che nonostante gli otto secondi di video è volato subito a circa cinquantamila visualizzazioni, con una pioggia di “mi piace”, Activision ha affermato che prevede di svelare il nuovo titolo a una saga, nel prossimo evento di Call of Duty, in programma presumibilmente la prossima settimana, il 15 settembre per la prevcisione. “Call of Duty Next” includerà anche nuovi dettagli su Modern Warfare 2 e Warzone 2.

E’ da tempo che la nota azienda statunitense produttrice di videogiochi ha annunciato delle novità, fra cui una versione mobile di Call of Duty Warzone, il gioco free-to-play che è stato rilasciato nel 2020 e ha attirato 100 milioni di giocatori in appena tredici mesi.

Activision batte (forte) la strada del gaming mobile

“La nostra missione con Project Aurora, il nome in codice del nostro nuovo titolo mobile – si spiega Activision – è quella di riunire amici, famiglie e persone di tutto il mondo in una comunità globale di giocatori diversi con un’azione battle royale veloce, precisa e di alta qualità un’esperienza che offre un nuovo modo di giocare”.

L’attesissimo gioco è entrato nella fase di test alfa, chiuso solo su invito, a maggio. Poco dopo, i video di gioco di Warzone Mobile hanno iniziato a trapelare, rivelando che il titolo Battle Royale utilizza la mappa di Verdansk originariamente presente nella versione console e PC di Warzone.

Warzone Mobile è in lavorazione presso il nuovo studio di sviluppo di giochi mobili Activision Solid State, così come Beenox , Activision Shanghai e Digital Legends. Sebbene Activision non abbia confermato i tempi di lancio, è stato affermato che Call of Duty Warzone mobile sarà rilasciato sempre nel 2022.

Attualmente, comunque, ci sono delle certezze. Eccome. CoD Warzone Mobile sarà un’esperienza di gioco pensata da zero per il mondo degli smartphone, fatta apposta per chi usa il cellulare anche per il gaming. Andrà a ad aggiungersi a Call of Duty Mobile, che già è stato rilasciato di recente, ma, particolare da non trascurare, senza sostituirlo.

E’ importante sottolineare perché testimonia il movimento di crescita del gaming mobile: COD mobile ha spaccato, una fonte di ricavi impressionante. Così, dato l’enorme successo riscosso, Activision ha deciso di servire il bis.

