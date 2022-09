Withings Body Comp presenta una bilancia professionale smart con Health+ integrata per stare in forma perfetta

È stata creata una nuova bilancia per favorire la regolarizzazione del proprio peso-forma, aiutando il più possibile tutti coloro che vorrebbero tenere a bada la propria salute. Oltre a presentare degli elementi interessanti per quanto riguarda il controllo della propria salute, sembra che la bilancia sia in grado di mettere a disposizione delle variabili interessanti. Ma quali sono, e che cosa dobbiamo sapere in merito?

Withings ha proposto una nuova soluzione che offre delle informazioni sempre più dettagliate sul nostro stato di forma. Avevamo visto qualcosa di simile con il Body Scam se vi ricordate, precisamente quando fece il suo debutto al CES di Las Vegas, e ora possiamo finalmente vedere Body Comp, il quale si presenta come uno strumento imprescindibile per tutti quello che intendono monitorare costantemente il proprio peso.

Ovviamente la bilancia smart è munita pure di altri elementi parecchio interessanti, tant’è che è stata presentata ad IFA come un dispositivo di misurazione dei biomarcatori “generalmente valutati solo in contesto clinico professionale“. A tal proposito non manca neanche Health+, ovvero un servizio avanzato tramite cui si accede ad analisi approfondite sul proprio stato di salute “costruendo una routine sanitaria” in quattro distinti ambiti: sonno, nutrizione, attività e gestione dello stress.

A parte questo, Body Comp offre anche delle misurazioni del peso corporeo molto accurate, così come l’analisi della composizione corporea. Molti di questi parametri è la prima volta che vengono analizzati tutti insieme su un prodotto consumer: peso, massa muscolare, massa grassa, percentuale di acqua, massa ossea, BMI e grasso viscerale. Ma attenzione: c’è dell’altro di cui parlare.

Le restanti caratteristiche incredibili di cui è dotato il dispositivo

Troviamo anche la valutazione cardiovascolare, quella frequenza cardiaca e l’età vascolare, chiaramente basata su Pulse Wave Velocity, PWV, misurazione della rigidità arteriosa e la valutazione della salute dei nervi attraverso dei sensori che rilevano l’attività della ghiandole sudoripare nei piedi. Non male possiamo dire, soprattutto per via delle nuove aggiunte e delle funzioni fenomenali che presenta.

Il servizio, infine, sblocca anche delle opzioni addizionali nell’app Health Mate ed è stato progettato per dispositivi avanzati come Body Comp. Aiuta ad interpretare nel migliore dei modi i dati forniti dalla bilancia smart, fornisce indicazioni su quello che l’utente dovrebbe fare – con tanto di ricette e allenamenti – e mette a disposizione una panoramica dei risultati che si ottengono col tempo.

Il prodotto ed Health+ saranno disponibili all’acquisto a partire dal prossimo 4 ottobre al prezzo di 209,95 euro con 12 mesi di abbonamento al servizio incluso. E forse ci conviene fare un pensierino al riguardo, anche perché parliamo di un nuovo dispositivo che non deve essere assolutamente sottovalutato. Il prezzo non è nemmeno alto, e per tutto quello che può fare magari dovremmo rifletterci meglio al riguardo e scegliere molto attentamente se acquistarlo o meno. Che aspettate? Decidete in fretta prima che sia troppo tardi!