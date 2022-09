Gli Anelli del Potere 2, già confermata la seconda stagione: ecco tutte le novità in anteprima

Ne avevamo quasi del tutto la certezza, ed ora siamo sicuri del fatto che sarà esattamente così: la serie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere avrà un seguito, ed ora non vediamo l’ora di parlarne.

Sapevamo che la serie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere era stata creata per uno sviluppo su più stagioni, cinque in tutto. Ma ora ne abbiamo piena conferma dato che a pochi giorni di distanza dal debutto internazionale dei primi due episodi su Prime Video, avvenuto venerdì 2 settembre, l’attenzione viene attirata interamente su quella che sarà la seconda stagione.

La sua realizzazione, come è facilmente immaginabile, non è mai stata messa in dubbio. Lo diciamo perché Jeff Bezos è un grande fan di J.R.R. Tolkien, l’autore che ha scritto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, e ha investito moltissimo, dal punto di vista economico chiaramente, nel progetto a lungo termine e multi-stagione della serie TV. Questo vale a dire che ci credeva sin da subito e che era una garanzia la sua presenza.

Comunque sia, sembra che la prima stagione debba ancora essere vista da altri spettatori in giro per il mondo, dunque non ci sono ancora molte informazioni al riguardo se non il cast e la trama della seconda. Sappiamo per certo che per il secondo capitolo sono già stati stanziati così tanti soldi che, sommandosi ai circa 468 milioni di dollari spesi per i primi otto episodi della serie, porteranno il budget complessivo oltre il miliardo.

L’introduzione di un nuovo personaggio inedito

Lo comprendiamo dalla dichiarazione di Jeff Bezos a TIME, dove enuncia le seguenti parole: “La Terra di Mezzo è un mondo amatissimo, e raccontare la storia della forgiatura degli Anelli del Potere è un privilegio e una responsabilità. Spero renderemo giustizia al lavoro di Tolkien. Non si tratta semplicemente di fare una serie di successo. Tutti quelli che hanno lavorato a questa serie leggevano queste storie da bambini, ci abbiamo messo il cuore“.

Nella seconda stagione, lo showrunner J.D. Payne ha dichiarato che avremo modo di conoscere un nuovo protagonista: Círdan. Si tratta di un personaggio già noto ai fan di Tolkien, e altro non è che un elfo chiamato anche Círdan il Carpentiere, il quale ha vissuto nella Terra di Mezzo e che per un certo periodo ha posseduto l’Anello di Fuoco Narya, prima di cederlo a Gandalf.

Che dire di questa notizia: possiamo riassumere il tutto dicendo che sarà sicuramente un continuo fantastico e che ci rimarrà impresso nel cuore. Ed è probabile che a rendere maggiormente interessante quest’opera sarà proprio il nuovo personaggio presentato, esattamente come ha dichiarato Payne nell’intervista: “Nella nostra linea temporale è il più anziano di tutti gli elfi della Terra di Mezzo. Ha vissuto a lungo e aveva una grande barba”.