Una vera gioia per ogni casa moderna: il lavandino smart, utile, di design e tutto touch

Da qualche ormai c’è una parola entrata di diritto nel vocabolario degli italiani: smart. Prima c’era solo una macchina smart. Adesso ci sono le televisioni smart, qualsiasi tipo di prodotto smart. Perfino un lavandino.

Per la serie “vivere smart”, ecco la Solitaire Water Base, presentata da Bosch nell’ultima Internationale Funkausstellung di Berlino, semplicemente l’antica fiera tecnologia per antonomasia in Germania.

L’azienda multinazionale di Gerlingen, semplicemente la maggiore produttrice mondiale di componenti per autovetture, che ha rapporti d’affari con pressoché la totalità delle aziende automobilistiche esistenti al mondo, ha presentato il Waterbase, un lavabo piatto dalle molteplici funzioni.

La vaschetta Waterbase si alza e si abbassa a richiesta, sempre dal touchpad

Difficile immaginare a prima vista che si tratti di un lavabo, poiché il piano di lavoro che incorpora il Waterbase è completamente piatto, senza alcuna cavità.

Da vicino, si scopre, in realtà, che ospita un vassoio che si abbassa e si alza tramite un touchpad. È anche da questa interfaccia touch che viene controllato questo sistema molto sofisticato. Con una tecnologia per certi versi rivoluzionaria.

E’ possibile chiedergli di servire acqua fredda, o a temperatura ambiente, di riscaldarla a 80°C o 100°C, addio bollitore: più facile vivere smart con una pentola d’acqua già riscaldata. Anche perché in una cisterna da 2,8 l l’acqua viene mantenuta in pressione a 170°C per essere servita a richiesta.

Con il Waterbase di Solitaire, un marchio Bosch naturalmente, ad ogni accensione l’acqua viene automaticamente svuotata dal rubinetto in modo da offrire acqua esattamente alla temperatura richiesta.

La vaschetta Waterbase si alza e si abbassa a richiesta, sempre dal touchpad, per usufruire di una vaschetta di lavaggio. E’ inoltre possibile rimuovere completamente il vassoio e le lame che lo trattengono per pulirlo in lavastoviglie.

D’altra parte, è impossibile rimuovere il sistema che permette di abbassare e alzare il vassoio, cosa che potrebbe rivelarsi davvero penalizzante per la pulizia. Nel caso in cui l’acqua fuoriesca quando la bacinella è in posizione rialzata, il liquido può essere facilmente drenato attraverso i bordi, premendo su uno degli angoli della bacinella. E non finisce qui.

Waterbase di Bosch, infatti, è dotato anche di un piccolo vano per asciugare le spugne, utilizzando soltanto una resistenza e una ventola. Per il momento ancora non si sa bene quanto costa, si ipotizza che sia per molti ma non per tutti visto che dovrebbe essere immesso sul mercato a una cifra che oscilla fra i cinquemila e i novemila euro, a seconda delle opzioni.

