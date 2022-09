Il titolo, l’eredità di Lady D, le future mosse: cosa farà ora Kate Middleton da Principessa del Galles

Re Carlo nel corso del suo primo discorso alla nazione ha nominato William e Kate principi di Galles. La duchessa ha ora il titolo che ai tempi fu di Lady Diana, ed ora la i tabloid inglesi e la stampa internazionale si chiede se apporterà delle novità a questo “importante” ruolo o si sentirà schiacciata da questa enorme eredità.

William e Kate sono i nuovi principi di Galles, ecco cosa cambierà

Fino a pochi giorni fa, il titolo di principessa di Galles è stato imprescindibilmente legato a Lady Diana. Con la morte della sovrana, Elisabetta, le sorti della Corona britannica sono mutate e, la sua scomparsa ha imposto un cambiamento interno. Così, Carlo salito al trono ha deciso di prendere le redini della situazione, e da buon re decidere se concedere o meno il titolo a Kate.

Il passaggio non è obbligato, non è ereditario, ma Carlo ha deciso di concederglielo. Da oggi, nella vita della duchessa cambierà tutto. Da pochi giorni la moglie del principe William dovrà affrontare tutti gli effetti che scaturiscono dall’avere un titolo simile, per non parlare del fatto che inevitabilmente ci saranno dei paragoni con Lady D. Ma cosa pensa della nomina la nuova principessa?

Kate è la nuova principessa, ecco cosa ha intenzione di fare

Una fonte vicinissima alla famiglia reale ha fatto sapere al Mirror che Kate resterà fedele alla storia del titolo, pur volendo apportare delle novità.“[William e Kate] sono concentrati sul rafforzamento della fiducia e del rispetto del popolo del Galles nel corso del tempo. Il principe e la principessa del Galles si accosteranno ai loro ruoli nella maniera modesta e umile con cui hanno svolto il loro precedente lavoro. La nuova principessa del Galles apprezza la storia associata a questo ruolo, ma comprensibilmente vorrà guardare al futuro per creare il proprio percorso”.

Kate ha dunque tutta la voglia di guardare al futuro, pur rispettando il passato e quel ruolo che un tempo è stato di Lady Diana. Ora, ci si chiede se gli inglesi riusciranno a svincolarsi dall’idea che solo la rimpianta Lady D. fosse realmente in grado di assolvere ad una funzione come quella che oggi riveste Kate.