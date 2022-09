Angelo Pintus papà a 47 anni, scelto il nome del bambino: “Sarà un omaggio alla Carrà”

Angelo Pintus è uno dei comici più amati del mondo dello spettacolo nostrano. Di recente, nel corso di uno suo evento che ha tenuto a Taormina ha annunciato che diventerà papà per la prima volta. Il comico ha 47 anni ed ha svelato di essere emozionato, di essere al settimo cielo.

Angelo Pintus e Michela Sturaro aspettano un figlio, svelato il sesso ed il nome

Si tratta di uno dei comici più amati dagli italiani, ha 47 anni e sta per nascere suo figlio. Angelo Pintus aspetta un figlio da sua moglie, Michela Sturaro è infatti incita. Ma la coppia sta aspettando un maschietto o una femminuccia? Il comico lo ha annunciato nel corso di un suo spettacolo che ha tenuto a Taormina, Angelo e Michela accoglieranno un figlio, ed hanno svelato anche il nome del nascituro. Il bimbo si chiamerà Rafael un omaggio alla straordinaria Raffaella Carrà, un’ icona per entrambi.

La news circa la gravidanza di Michela l’ha lanciata l’influencer partenopea Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da un utente che ha presenziato all’evento di Angelo Pintus nel corso del quale ha svelato che diventerà padre. “Ieri allo spettacolo a Taormina, Pintus ha detto che lui e la moglie aspettano un bambino. Ah, dimenticavo: si chiamerà Rafael, in onore della mitica Raffaella Carrà”.

Angelo Pintus, il comico 47enne sta per diventare padre

Angelo Pintus è legato alla compagna, Michela Sturaro da anni. Le ha proposto di sposarlo nel 2016 nel corso di un suo spettacolo all’Arena di Verona . Il matrimonio si è svolto il 9 settembre del 2017. A distanza di cinque anni dal lieto evento, stanno attendendo l’arrivo del loro primogenito, una notizia che li ha resi pazzi di gioia.

Un periodo davvero florido quindi per Angelo Pintus che si gode i suoi successi in ambito professionale ed affettivo. Il comico ha fatto tanta strada e nel suo passato lavorativo ci sono tante esperienze gratificanti, come la partecipazione a Honolulu, Colorado e Camera Café. Poi ha preso parte alla prima edizione di Lol – Chi ride è fuori, su Prime Video.