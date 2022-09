Chi è Alessia, l’amica di Ilary Blasi accusata da Totti di aver fatto da tramite e coperto tutto

Francesco Totti, travolto dalle critiche ha deciso di rilasciare un’intervista e dire una volta per tutte la sua verità. Il Pupone ha vuotato il sacco ed ha svelato cosa è accaduto tra lui e la sua ex, Ilary Blasi, confessando di aver trovato dei messaggi equivoci sul suo cellulare. Da quel momento in poi, secondo l’ex calciatore sarebbe iniziata la crisi, divenuta poi irreversibile.

Francesco Totti, parla il Capitano, ecco come sono andate le cose con Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto vent’anni d’amore insieme. La loro storia è iniziata quando erano entrambi giovanissimi, lei un volto acerbo ma promettente della televisione nostrana, lui un fuoriclasse del calcio. Il Pupone ha raccontato in diverse interviste di averla viste e di esserne rimasto letteralmente folgorato, giurando a se stesso che l’avrebbe sposata. Detto fatto, Francesco fa capolino nel cuore della bionda Blasi e nasce così uno dei matrimonio più appassionati di sempre.

Dal loro amore sono nati dei splendidi figli, e fino a pochi mesi fa, la famiglia Totti-Blasi è stata considerata come un modello, una fonte di ispirazione. Poi, ad un tratto la notizia della loro crisi ha iniziato a circolare velocissime, i due hanno provato a smentire, cercando forse una soluzione ai loro problemi. Ma, nulla è servito e, così hanno annunciato al mondo la loro rottura. La fine di un amore durato un ventennio.

Francesco Totti svela: “ho guardato il cellulare e ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite”

Sui motivi della separazione si è molto chiacchierato, ed in tanti hanno supposto che il calciatore abbia perso la testa per Noemi Bocchi, e che quindi sia stato lui a prendere la decisione di allontanarsi da Ilary. Sia Totti che la conduttrice hanno serbato il silenzio per mesi, ora l’ex calciatore ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti al Corriere Della Sera.

Francesco ha confermato le indiscrezioni che per mesi sono circolate sul presunto tradimento di Ilary. Francesco avrebbe trovato dei messaggi sul telefono di Ilary, ma c’è di più, ha anche aggiunto che Alessia, la parrucchiera della Blasi avrebbe fatto da tramite tra lei ed il suo amante. Una donna che custodirebbe tutti i segreti circa la presunta relazione clandestina che Ilary avrebbe vissuto con un uomo misterioso.

“Le ho guardato il cellulare e ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica“. Sull’uomo del mistero ha aggiunto : “Lui è una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.