Il Paradiso delle Signore 7, così Vittorio Conti dirà addio alla serie

Novità in arrivo nella serie Il Paradiso delle signore, durante la settima stagione potrebbe dire addio uno dei personaggi principali, Vittorio Conti, e non si tratterebbe dell’unico a salutare la fiction di Rai Uno ambientata negli anni ’50 e ’60 nell’omonimo negozio di moda.

Da lunedì 12 settembre partirà una nuova avventura de Il Paradiso delle signore, appuntamento ormai fisso della rete ammiraglia Rai nel pomeriggio, dove aveva fatto esordio nel 2o15, sviluppandosi come serie tv nelle prime due stagioni e poi a vera e propria telenovela con il moltiplicarsi degli episodi.

In questi mesi sono a buon punto le riprese della settima stagione, mentre gli spettatori potranno seguire i nuovi appuntamenti fino a metà della prossima primavera, dove sono attese numerose novità.

S in dagli esordi il personaggio di Vittorio è stato un punto fisso. Arrivato nel serial come ambizioso consulente finanziario, nel giro di poco tempo riuscirà a diventare il proprietario del negozio, anche se a livello lavorativo, così come quello sentimentale, ci saranno diversi alti e bassi nel corso degli anni.

Cosa accadrà in segunito

Ad essere al centro delle vicende vi sono ancora una volta le quote del magazzino, con i rapporti incrinati tra le parti a portare reazioni da parte dei lavoratori del locale, non soddisfatti dei metodi adottati dalla nuova proprietaria, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Estraneo a tali vicende Vittorio Conti, il quale è intenzionato una volta per tutte a mettersi alle spalle la storia finita male con Marta, e partendo per New York si troverà bloccato in aeroporto, imbattendosi però in nuove conoscenze.

Le prossime novità attese

A sorpresa nella struttura statunitense conoscerà una donna, ed una volta ritornato a Milano cercherà di risolvere la questione con il negozio, spingendo Agnese a riprendersi le quote del locale, ma per Conti si profilerebbe un possibile saluto secondo le ultime voci, così come per la Amato.

Oltre agli sviluppi del suo personaggio, l’attore ad interpretare Vittorio Conti, nella fattispecie Alessandro Tersigni, sarà presente nel cast di un’altra serie Rai, vale a dire Cuori. Per via dei troppi impegni, non è dunque da escludere un suo abbandono a stagione in corso, anche se questo lo si capirà durante le varie settimane in cui la fiction verrà trasmessa.