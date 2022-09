Dopo Kate un’altra Middleton avrà un titolo nobiliare? La curiosa storia di Pippa

Ci sono state importanti novità riguardo a Kate Middleton, andiamo a vedere cosa è accaduto alla sua famiglia, ma non quella reale, bensì alla sorella Pippa, in un periodo molto intenso per lei.

Negli ultimi tempi, anche Kate Middleton ha dovuto affrontare diversi impegni, oltre a quelli istituzionali vi sono stati dei cambiamenti anche nella sua vita personale e familiare, dove ha deciso insieme al principe William di spostarsi dalla dimora in cui hanno vissuto per anni ad una nuova casa.

Si tratta di un’abitazione più spartana rispetto a quanto sono stati abituati i Duchi di Cambridge, senza servitù e con solo 4 stanze. In questo modo si troveranno più vicini alla Regina Elisabetta, in quanto la Regnante si è dovuta anch’essa spostarsi per via di ristrutturazioni a Buckingham Palace.

Oltre alla vicinanza con la Regina, a Windsor potranno vivere in modo più sereno ed avere le scuole maggiormente vicine alla loro residenza, ma in casa Middleton vi sono novità importanti anche per Pippa sotto diversi punti di vista.

Le ultime vicende su Pippa

Divenne celebre quando la sua presenza al matrimonio della sorella sorprese i principali tabloid di tutto il mondo, da allora Pippa Middleton è molto cercata dalle riviste, ed in questi giorni ha compiuto 39 anni, festeggiati per l’occasione questo martedì 6 settembre.

Riguardo alla location, anche se non sono arrivate notizie ufficiali in merito, la festeggiata potrebbe aver scelto la sua nuova residenza, in quanto come la sorella si è appena trasferita, scegliendo insieme al marito James Mattews, ex pilota ed imprenditore di hedge fund, un’abitazione in una tranquilla campagna situatata nel Berkshire.

Prossimi progetti

Oltre alle sue attività di gestione, James Mattews è pronto ad ereditare una tenuta in Scozia ed il conseguente titolo nobiliare, tanto da comportare alla sorella di Kate, la prossima nomina come Lady Glen Affric.

Da una parte la Duchessa di Cambridge e nella successione futura Regina, dall’altra Pippa Middleton, le due sorelle avranno modo di scalare posizioni gerarchiche, in attesa di quanto avverrà, ognuna di loro progetta la loro vita ed in questo momento si godono i rispettivi figli e le nuove abitazioni in cui attualmente si trovano.