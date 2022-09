Totti rompe il silenzio sulla Bocchi e lancia una bordata: “Noemi? E’ l’opposto di Ilary” | La reazione della conduttrice

Francesco Totti, per la prima volta, ha parlato pubblicamente di Noemi Bocchi: la conferma della storia dell’amore. La reazione di Ilary Blasi.

Sta facendo molto discutere l’intervista rilasciata da Francesco Totti a Aldo Cazzullo per il Corsera. Per la prima volta, l’ex Capitano ha parlato della separazione con Ilary Blasi. Totti è un fiume in piena: ha accusato la conduttrice di averlo tradito.

In questo modo, ha smentito la versione dei fatti secondo la quale sarebbe stata la sua storia d’amore con Noemi Bocchi la causa della fine del suo matrimonio. Ma non è tutto: Totti ha esplicitamente detto che i due ormai ex coniugi finiranno in Tribunale.

Le accuse a Ilary Blasi, dunque, ma anche le parole al miele per la sua nuova compagna. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Francesco Totti su Noemi

Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Francesco Totti ha parlato per la prima volta pubblicamente di Noemi Bocchi. Anche se, come anticipato, ha spiegato che non sarebbe stata la relazione con la 34enne romana la causa della fine del suo matrimonio: “Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo”.

E ancora: “Sono girate voci in passato. Su Ilary e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”. E sulla presunta somiglianza, sostenuta da diverse parti, tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi, ha spiegato: “Io non ci ho pensato proprio. Anzi, Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni. Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia. Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto”.

I paparazzi e gli scoop

In questi mesi sono usciti diversi scatti – principalmente pubblicati dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini – di Francesco Totti sotto casa di Noemi Bocchi. I due, però, non sono mai stati fotografati insieme, nemmeno durante le vacanze estive. Ma non è tutto, perché secondo l’ex capitano Ilary Blasi l’avrebbe fatto seguire negli ultimi mesi.

Si legge: “Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi”. Al momento, non è arrivata nessuna dichiarazione da parte di Ilary Blasi, anche se a commentare le parole di Totti potrebbero essere i legali della conduttrice. A questo punto, sembra scontato un’intervista di Blasi a Verissimo di Silvia Toffanin, staremo a vedere.