Morte Regina Elisabetta, come cambia la nomina reale di Harry e Meghan e cosa accadrà

Con la morte di Elisabetta II vengono rivoluzionati i titoli vari dei Reali, anche i figli di Harry e Meghan ne avranno di nuovi, andiamo a vedere cosa diventeranno dopo la dipartita della Regina e come potranno essere chiamati.

Dopo 70 anni di Regno, è venuta a mancare la Regina Elisabetta, incoronata nel 1952 da Winston Churchill, la regnante ha attraversato intere generazioni, durante il suo mandato ha infatti assistito a diversi periodi storici.

Il suo lungo periodo ebbe inizio durante la Guerra Fredda ed è durato come solo nel caso di Luigi XIV in Francia, ma in quel caso l’incoronazione avvenne quando il diretto interessato era un bambino.

Nel mese di giugno si era festeggiato il Giubileo dei 70 anni di Regno, ma già da ieri circolavano voci preoccupanti sul suo stato di salute, fino alla notizia tanto temuta. Oltre a lasciare il vuoto tra i sudditi britannici, la sua morte comporterà dei cambiamenti a livello gerarchico.

Cosa accadrà

Da quando aveva 3 anni, Carlo è sempre stato l’erede al trono, una volta venuta a mancare la madre è diventato a tutti gli effetti il nuovo Re, comportando un effetto a catena tale da far avanzare il primogenito William e la moglie Kate Duchi di Cornovaglia e Principi di Galles, e nel caso della Middleton sarà nominata come lo fu all’epoca Lady Diana, mentre la rifiutò Camilla per evitare paragoni con chi la precedette.

Per tale effetto, i figli di Kate e William diventeranno Principi di Cambridge e Cornovaglia, ed anche quelli di Harry e Meghan avranno delle novità in tal senso, modificando il loro status.

Come potranno essere chiamati Archie e Lilibeth

Una legge del 1917 è la causa dominante relativa alle gerarchie in casa Windsor, attraverso la quale i figli del secondogenito del nuovo Re diventeranno automaticamente dei principi, qualsiasi essa sia la loro età.

Archie in linea di successione diventerà dunque principe, mentre Lilibeth sarà Principessa, ma potrebbero esserci delle novità in tal senso, in quanto Re Carlo III sembrava intenzionato a snellire la Monarchia, e vista l’assenza dei Sussex da Buckingham Palace, il passaggio ai nuovi titoli potrebbe non essere automatico come previsto.