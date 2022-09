Totti, duro attacco della Lucarelli dopo l’intervista choc | La giornalista lo asfalta

In una sonnecchiante domenica di fine estate, gli italiani, oltre che per il problema delle bollette, si sono svegliati con un’intervista al vetriolo, la prima, rilasciata da Francesco Totti su, sulla separazione. In molti non hanno approvato, prima tra tutti Selvaggia Lucarelli che ha usato parole lapidarie contro l’ex calciatore.

Mentre molti lettori leggendo il giornale di prima mattina si aspettavano di trovare notizie sulla morte della Regina Elisabetta, si sono invece ritrovati a leggere un’intervista fiume di Francesco Totti.

La prima rilasciata dall’ex capitano dopo la separazione da Ilary. Forse un modo da difendersi da chi lo attaccava di essere un traditore, fattostà che le parole usate da Francesco sono state al vetriolo. Ma non è piaciuta proprio a tutti.

In un post lunghissimo la Lucarelli, uscito qualche ora dopo l’uscita dell’intervista di Francesco Totti sulla separazione da Ilary Blasi ha scritto che non ha apprezzato le parole e il pensiero esposto da Francesco Blasi.

Totti, duro attacco della Lucarelli dopo l’intervista choc. Le parole di Selvaggia

L’ex capitano ha raccontato di essere stato tradito per primo, che l’ex moglie non lo ha sostenuto dopo l’addio al calcio giocato, che le ha fatto sparire una collezione di orologi (lui per ripicca si è preso le sue borse) e che non ha accettato la sua proposta di risoluzione pacifica per il bene dei figli (che ora la vicenda finisca in tribunale è cosa praticamente scontata). A tutto questo la Lucarelli ha risposto con un lungo post. “Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui Totti apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto. L’ha raccontato proprio Totti, quello che fino a qualche mese fa chiedeva discrezione per i figli con un video che pareva girato dal cugino e ora riesce perfino a fare di peggio, con un’intervista al Corriere della sera. Intervista che fa rimpiangere perfino i virgolettati di Alex Nuccetelli. Un’intervista sciagurata, evidentemente concordata con chi lo sta affiancando nella sua battaglia legale e pensa che lo stile dei divorzi anni ‘90-2000 in cui vinceva chi tirava fuori più scheletri dall’armadio altrui, funzioni ancora.

Mi spiace per Totti e i suoi consiglieri, ma se pensano che un’intervista così rancorosa, indiscreta, volgare possa pagare in termini di reputazione, sbagliano di grosso. Non funziona il tono vittimistico da eroe maschio che depone lo scudo e non ha la moglie sufficientemente accudente. Non funziona quel “mi ha tradito prima lei” come se gli servisse un’attenuante morale per legittimare i cavoli suoi, e già che ci siamo chiedo anche perdono se sulla fedeltà granitica di Totti, in questi anni, non mi sentirei di giocarmi la macchina. Non funziona ammettere di aver scoperto tradimenti ma di aver fatto finta di nulla. Mica per altro, viene il sospetto che in casa andasse a tutti bene così, finché poi non ti becca Signorini.

Non funziona il tirar fuori il nome della complice di Ilary (Alessia la parrucchiera) roba che manco io alle elementari quando le maestre mi chiedevano con chi avessi rubato le pecore del presepe. Non va bene raccontare di figli “portati via”. Che poi visto che la figlia “portata via” si chiama Chanel, viene pure il dubbio che Ilary, nella confusione generale, stesse tentando di riprendersi una borsa.

Poi ci sarebbe quel finale esilarante: “Spero in un accordo”. E certo. Dopo questa intervista immagino che siano già a fare un weekend tutti insieme, tipo Facchinetti – Marcuzzi. È più probabile che lei abbia regalato tutta la collezione di Rolex a Roman Pastore, l’amico di Calenda. Insomma. Che peccato finire una carriera da calciatore con un autogol così”.

Cosa succederà ora?

Alle parole della Lucarelli hanno fatto eco quelle di molte altre donne, disturbate forse dalle parole di Francesco, viste come una caduta di stile e soprattutto un controsenso visto che lui per primo aveva fatto sapere di voler proteggere i figli.

Cosa succederà ora è prevedibile, si arriverà per la separazione in tribunale e così come se tutta l’estate si è parlato di questa storia, è quasi certo che si arriverà alla primavera prossima.