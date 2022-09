Manuel Bortuzzo, la fidanzata Angelica nella bufera | Spunta il video choc della sua imitazione a…

Un video, non soltanto poco rispettoso ma anche offensivo, ha scatenato e diviso i social sulla nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo. L’infuencer ha provato a spiegarsi ma…

Angelica Benevieri, divenuta nota nelle scorse settimane per essere la nuova fiamma dell’ex nuotatore Manuel Bortuzzo, si è infilata in un vortice molto pericoloso dopo aver attirato l’attenzione sui social con una imitazione davvero tremenda.

Dopo averlo fatto, scatenando un putiferio, ha provato a rispondere alle critiche che l’hanno colpita. Angelica ha ricordato che ai tempi in cui lo aveva postato su TikTok, era giovane e probabilmente non in grado di comprendere appieno la gravità del gesto.

Dopo gli attacchi, Manuel Bortuzzo, ha provato a prendere le difese della sua nuova fidanzata, postando una foto in compagnia di Angelica mentre fa il dito medio, in risposta alle critiche, che ha fatto comprendere che tra i due va a gonfie vele, ma certo non ha placato le critiche.

Manuel Bortuzzo, la fidanzata Angelica nella bufera. Il video incriminato

Nel video, oggetto di feroci critiche, in queste ore si vede Angelica entrare in un bagno, salvo poi rendersi conto di trovarsi in quello riservato alle persone diversamente abili. Dopo essersi mostrata con un viso non poco sorpreso, nel video si vede la stessa Angelica uscire zoppicando e mimando degli spasmi, per “motivare” la sua presenza lì, e di fatto scimmiottando chi quelle difficoltà purtroppo le vive nel quotidiano, proprio come il fidanzato Manuel, disabile a causa dell’incidente accaduto nel 2019. Anche se la difesa non ha placato gli animi di quanti hanno lasciato commenti al vetriolo sotto il video.

L’ascia di guerra con Lulù

Per quanto riguarda Bortuzzo c’è comunque una novità. Dopo mesi di guerra fredda, accuse reciproche con quella che per qualche mese è stata la sua fidanzata ovvero Lulù Selassiè che aveva conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello, sembra che ora i due abbiano seppellito l’ascia di guerra.

Bortuzzo si viene a sapere da più parti, sembra abbia riallacciato i rapporti con Lulù. La cosa non è ovviamente confermata, e anche se fosse stato così, non ha comunque intaccato il nuovo rapporto con Angelica, che sta andando davvero a gonfie vele.