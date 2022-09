Morte Regina Elisabetta II, Kate svela come ha reagito il principino Louis al decesso della bisnonna

William e il dolore per la morte della Regina:«Ho perso una nonna. Mi è stata accanto durante nei momenti più felici e tristi della mia vita».

Kate Middleton, ora principessa del Galles, ha svelato un particolare commovente avvenuto dopo la morte della sovrana. Questo dettaglio riguarda la reazione del suo terzogenito, il principino Louis, 4 anni, alla notizia della dipartita della sua bisnonna.

Kate ha fatto questa commovente rivelazione, come riporta The Independent, mentre accoglieva le numerose persone arrivate al Castello di Windsor, mentre era con il marito William e con Harry e Meghan. Da quanto avrebbe rivelato la moglie del principe di Galles, pare che il principino Louis abbia commentato, una volta saputo che la bisnonna non c’era più, «almeno la nonna è con il bisnonno ora».

Nel frattempo, con la morte della Regina Elisabetta, sembra che si sia sciolto il grande gelo tra William ed Harry, che una volta erano molto uniti. I due fratelli, infatti, si sono ritrovati con le loro mogli, Kate e Meghan, a guardare i mazzi di fiori che le persone hanno lasciato davanti all’entrata del Castello di Windsor, in ricordo della loro nonna, oltre a ringraziare coloro che, numerosi, sono accorsi lungo la strada che porta al suddetto Castello.

Forse a far da paciere tra i due fratelli ci ha pensato il discorso di Carlo III, che chiedeva il supporto del figlio William e della moglie Kate, che ora sono ufficialmente principe e principessa di Galles, ma che usava parole affettuose nei confronti di suo figlio Harry, e anche in quelli della sua consorte Meghan Markle.

Con questo incontro al Castello di Windsor, si sono allontanati quei rumors dei media inglesi, che asserivano che Carlo avrebbe chiesto al figlio Harry di non recarsi al Castello di Balmoral con la moglie Meghan, per via dei passati dissapori coi Windsor. A quanto pare, invece, questo dolore avrebbe fatto da pacificatore tra i due fratelli. Il principe William, in una nota, ha asserito che in onore della nonna, farà di tutto per supportare il padre, ora divenuto Re del Regno Unito. William e sua moglie dovranno essere sempre più impegnati a gestire il regno dandogli un’impronta moderna ma in modo prudente, dando anche l’idea che tale monarchia sia in grado anche di mettere l’orgoglio in un angolo.