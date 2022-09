Bimbo di 3 anni precipita dal quarto piano di un centro commerciale e muore

Il piccolo si trovava al centro commerciale con il padre, ma è riuscito a sfuggire alla sorveglianza del genitore e scavalcato un muro protettivo di un soppalco, cadendo nel vuoto

Un bambino di soli 3 anni è morto cadendo nel vuoto, per l’esattezza, dal quarto piano di un centro commerciale.

L’immane tragedia è occorsa a Cruz Alta, in Brasile. Il bambino era sfuggito dai “radar” del papà, che purtroppo ha assistito a quanto occorso, senza poter far nulla per salvare il piccolo.

Da quanto si apprende, il bambino sarebbe precipitato da un soppalco la cui altezza tocca i 15 metri, per poi schiantarsi sul tetto di una struttura sintetica che si trova nel seminterrato. Quando il piccolo è precipitato sul suddetto tetto, la struttura si è danneggiata al punto che il bambino si è procurato ulteriori lesioni letali. Il padre non ha potuto fare niente per bloccare il figlio.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi e un elicottero ha condotto il bambino in nosocomio. Una volta lì, grande è stato l’impegno dei medici per salvargli la vita, ma il suo stato di salute era troppo compromesso, e il piccolo è deceduto alcune ore dopo essere giunto in condizioni disperate in ospedale.

La dinamica della vicenda è stata ricostruito grazie alle videocamere di sorveglianza del centro commerciale. Il piccolo è stato infatti ripreso mentre era intento a scavalcare un muro protettivo del soppalco, in cui c’era una piccola sala dedicata al cinema, per poi cadere in modo del tutto accidentale, facendo un volo da un’altezza di 15 metri e precipitando nel vuoto, sul tetto della sopraccitata struttura sintetica.

Tutto questo sotto gli occhi impotenti e sconvolti del padre, che non ha potuto evitare la tragica fine del suo bambino. Nel frattempo, i vigili del fuoco brasiliani si stanno occupando di esaminare alcuni luoghi del centro commerciale per controllare se ci sono state delle mancanze in merito ad aggiornamenti.

Anche la direzione del centro commerciale chiamato “Eruci Verissimo” si è fatta sentire, divulgando una nota in cui ha espresso il proprio cordoglio per la morte del bambino, che si chiamava Luan, e rendendosi disponibili a dare una mano alle autorità per chiarire la dinamica della tragedia.